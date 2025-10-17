Britanya Kütüphanesi'nden Oscar Wilde'a 130 Yıl Sonra Gelen Vefa

Oscar Wilde’ın 130 yıl önce iptal edilen Britanya Kütüphanesi kartı, torunu Merlin Holland’a teslim edildi. Bu jest, Wilde’ın yaşadığı adaletsizlikleri anmak ve edebi mirasını onurlandırmak amacıyla yapıldı.

Dünyaca tanınan İrlandalı edebiyatçı Oscar Wilde, 130 yıl önce yaşadığı bir haksızlığın ardından Britanya Kütüphanesi tarafından geç de olsa onurlandırıldı. Kurum, 1895 yılında iptal ettiği kütüphane kartını Wilde adına yeniden düzenledi.

YASAKLI OKUYUCUYA GECİKMİŞ BİR İADE-İ İTİBAR

Oscar Wilde, "ahlaka aykırı davranış" suçlamasıyla 1895'te hüküm giymesinin ardından, dönemin kütüphane politikaları doğrultusunda Britanya Kütüphanesi'nin okuma salonundan men edilmişti. O dönem alınan karar, Wilde’ın kamusal ve kültürel yaşamdan dışlanmasının sembollerinden biri olarak görülüyordu.

Kütüphane yetkilileri, bu yeni kartın Wilde’ın uğradığı haksızlıkları görünür kılmak ve yaşadığı acıları anmak amacıyla hazırlandığını duyurdu.

YENİ KART, TORUNUNA TESLİM EDİLDİ

Yeniden düzenlenen kütüphane kartı, Oscar Wilde’ın torunu ve yazar Merlin Holland’a teslim edildi. Tören, Wilde’ın 171. doğum günü olan perşembe günü kütüphanede düzenlendi.

Holland, BBC Radio 4’e verdiği demeçte “Çok zarif bir bağışlama sembolü. Eminim büyükbabamın ruhu bundan büyük mutluluk duyardı” dedi.

‘SADECE BİR ANMA DEĞİL, AYNI ZAMANDA ÖZÜR’

Britanya Kütüphanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dame Carol Black, Oscar Wilde’ı “19. yüzyılın en önemli edebi figürlerinden biri” olarak tanımladı. Kartın yeniden düzenlenmesinin, kurumun geçmişte yapılan bir haksızlığı kabul ettiğini gösterdiğini ifade ederek, “Bu adımla hem Wilde’ın mirasını onurlandırmak hem de onun mahkûmiyetinin yol açtığı adaletsizlikleri kabul etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Oscar Wilde, Viktorya döneminin katı yasaları çerçevesinde, eşcinsel ilişkileri nedeniyle 1895 yılında mahkum edilmiş ve iki yıl boyunca ağır iş cezasına çarptırılmıştı.

Kütüphane kartının iptaliyle ilgili olarak 15 Haziran 1895 tarihli belgelerde herhangi bir gerekçe yer almıyor; yalnızca “üyeliğin sonlandırıldığı” notu bulunuyor. Bu suskunluk, dönemin sosyal baskılarını da yansıtıyor. Yazarın, Lord Queensberry'nin oğluyla yaşadığı ilişki nedeniyle açılan dava, hem kariyerinde hem özel hayatında derin yaralar bırakmıştı.

