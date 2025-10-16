Fazıl Say ve Aslıhan And Evlendi! İşte Nikahtan İlk Kareler

Fazıl Say, flüt sanatçısı Aslıhan And ile İstanbul’daki evinde sade bir törenle evlendi. Ünlü çift, mutluluklarını Mayıs ayında dostlarıyla birlikte düzenleyecekleri kutlamayla taçlandıracaklarını açıkladı.

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, flüt sanatçısı Aslıhan And ile İstanbul’daki evlerinde gerçekleştirilen samimi bir törenle evlendi.

Klasik batı müziğinin önemli isimlerinden Say, bu özel anı yakın çevresiyle paylaşmayı tercih etti. Nikah, Beşiktaş Belediyesi nikah memuru tarafından Fazıl Say’ın İstanbul’daki evinde kıyıldı.

Çift, Mayıs ayında İstanbul’da sanat camiasından dostlarının da katılacağı bir kutlama planladıklarını belirtti.

Kaynak: DHA

