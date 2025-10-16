Fazıl Say ve Aslıhan And Evlendi! İşte Nikahtan İlk Kareler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, flüt sanatçısı Aslıhan And ile İstanbul’daki evlerinde gerçekleştirilen samimi bir törenle evlendi.

Çiftin nikahından kareler...

Klasik batı müziğinin önemli isimlerinden Say, bu özel anı yakın çevresiyle paylaşmayı tercih etti. Nikah, Beşiktaş Belediyesi nikah memuru tarafından Fazıl Say’ın İstanbul’daki evinde kıyıldı.

Çift, Mayıs ayında İstanbul’da sanat camiasından dostlarının da katılacağı bir kutlama planladıklarını belirtti.

Kaynak: DHA