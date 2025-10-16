'Yabancı Damat'ın 'Memik Dede'sinden Acı Haber

Bir döneme damga vuran Yabancı Damat dizisisin 'Memik Dede'si Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti. Güzelbey oğlu 1 ay önce 90'ıncı yaşını kutlamıştı.

“Yabancı Damat” başta olmak üzere“Bizimkiler”, “Doksanlar” ve “Canım Ailem', 'Muhteşem Yüzyıl' gibi efsane yapımlarda birçok karaktere hayat veren Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçının acı haberini oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu duyurdu. Güzelbeyoğlu’nun sabah saatlerinde hayata gözlerini yumduğu kaydedildi.

Cenaze programının henüz belli olmadığı kaydedildi.

Bir ay önce 90'ıncı yaşını kutlamıştı.

ARİF ERKİN GÜZELBEYOĞLU KİMDİR?

İkinci Bahar dizisinde Zülfikar Ağa, Yabancı Damat dizisinde Memik Dede rolüyle tanınan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 11 Eylül 1935 tarihinde Gaziantep'te doğdu, Türk tiyatrosu, sineması ve müziğine önemli katkılar sağladı. Mimar, müzisyen, oyuncu ve bürokrat olarak kariyerine devam etti.

Sanat hayatına Gaziantep Lisesi'nde öğrenciyken Molière'in Hastalık Hastası adlı oyunundaki başrolle amatör olarak başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni bitirdikten sonra Devlet Opera ve Balesi'nin Opera Dershanesi'nde müzik eğitimi aldı ve İstanbul Radyosu'nda solist ve korist olarak görev yaptı.

Tiyatro kariyerine Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda başladı, Haldun Taner'in Zilli Zarife ve Vatan Kurtaran Şaban gibi oyunlarının müziklerini yaptı. Dostlar Tiyatrosu'nun kuruluşunda yer aldı ve ilk beş yıl boyunca tüm oyunlarının müziklerini besteledi.

Kaynak: Haber Merkezi

Dizi Oyuncu
