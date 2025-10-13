Ünlü Şarkıcıdan Acı Haber! O Yarışmayla Tanınmıştı

İngiltere'de X Factor yarışmasına katılarak geniş kitlelere adını duyuran şarkıcı Dave Betton hayatını kaybetti. Sanatçının vefat haberini, yarışmaya birlikte katıldığı oğlu duyurdu.

Türkiye'de de çekilen, dünyanın en ünlü programlarından olan X Factor yetenek yarışmasına katılan bir isimden acı haber geldi. One Direction ve James Arthur gibi şarkıcıların şöhrete kavuştuğu yarışmaya katılan şarkıcı Dave Betton hayatını kaybetti.

Yarışmayla adını daha da geniş kitlelere duyuran 82 yaşındaki Dave Betton, Blackpool ve Fylde sahilinde tanınmış bir şarkıcıydı ve oğlu Dean ile birlikte yarışmaya katılmıştı. Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Simon Cowell, şarkıcıya övgüler dizmişti.

OĞLU DUYURDU

Betton'ın vefatını oğlu Dean, "Ben ve kardeşim Darren, eşlerimiz, torunları, torunlarının çocukları, geniş ailesi ve tüm arkadaşları onu çok özleyecek ve ardında doldurulması zor bir boşluk bırakacak" sözleriyle duyurdu.

DAVE BETTON KİMDİR?

82 yaşındaki sanatçı, gençlik yıllarında Frank Sinatra gibi ünlü isimlerin şarkılarını amatör olarak sahnede yorumlamaya başladı. 1981 yılında 30'lu yaşlarındayken, eşi Josie ile birlikte Blackpool'daki Dorchester Hotel'i satın alarak orada kulüp şarkıcısı olarak profesyonel kariyerine başladı. Betton, zamanla lokal olarak bilinen bir şarkıcı haline geldi.

