Türkiye'de En Mutsuz Meslekler Belli Oldu: Zirvedeki Meslek Herkesi Şaşırttı

Yeni araştırma Türkiye’de iş dünyasının karanlık yüzünü ortaya koydu! Çalışan memnuniyetine göre hazırlanan liste, en mutsuz mesleklerin beklenmedik şekilde popüler alanlardan çıktığını gösterdi. İşte detaylar...

Türkiye’de çalışan memnuniyetine dair yapılan son araştırma, iş dünyasının moral tablosunu gözler önüne serdi. Careerbliss tarafından paylaşılan verilere göre, çalışanların mutluluk oranı meslekten mesleğe büyük farklılık gösteriyor. Listenin zirvesinde ise hiç kimsenin tahmin edemeyeceği meslekler yer aldı.

BEKLENMEDİK MESLEKLER LİSTEDE

Araştırmaya göre, Türkiye’de çalışanların işlerinden duyduğu memnuniyet düzeyi bazı popüler mesleklerde oldukça düşük. Çalışma ortamı, maaş beklentisi, yöneticilerle iletişim ve iş-özel hayat dengesi gibi kriterler baz alınarak hazırlanan liste, "en mutsuz meslekler" sıralamasını ortaya koydu.

Uzmanlar, özellikle son yıllarda artan ekonomik baskı, uzun çalışma saatleri ve düşük ücretlerin birçok meslek grubunda motivasyonu düşürdüğüne dikkat çekti. Araştırmanın sonuçları, "herkesin hayali meslek" olarak gördüğü bazı alanlarda bile çalışanların mutsuz olduğunu ortaya koyarak şaşırttı.İşte

Türkiye'nin en mutsuz meslekleri…

8. Hemşire

7. Müşteri Hizmetleri Uzmanı

6. Saha Servis Mühendisi

5. Sunucu

4. Gözetmen

3. Kasiyer

2. Güvenlik Görevlisi

1. Muhasebeci

Kaynak: Haber Merkezi

