Türkiye’de En Çok Aranan Telefon Numarası Belli Oldu! Zirvedeki Hat Şaşırttı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yayımladığı Elektronik Haberleşme Sektörü Raporu, Türkiye’de vatandaşların en sık aradığı kısa numaraları ortaya koydu. Rapora göre, 2025 yılının ikinci çeyreğinde en çok aranan numara 182 oldu. Vatandaşların hastanelerden randevu almak için kullandığı Alo 182 Merkezi Hastane Randevu Sistemi hattı, tüm operatörlerde zirveye yerleşti.

EN ÇOK ARANAN NUMARA: 182

BTK verilerine göre, Turkcell, TT Mobil ve Vodafone kullanıcıları arasında en sık aranan kısa numara 182 olarak kaydedildi. 182 hattına yapılan aramalarda ortalama görüşme süresi Turkcell’de 267 saniye, TT Mobil’de 271 saniye ve Vodafone’da 266 saniye olarak ölçüldü.

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ İKİNCİ SIRADA

En çok aranan ikinci kısa numara ise 112 Acil Çağrı Merkezi oldu. Ancak Vodafone kullanıcılarında ikinci sırada 186 Elektrik Arıza hattı yer aldı.

TÜRKİYE’DE EN ÇOK ARANAN 5 KISA NUMARA

Rapor, Türkiye genelinde en sık aranan kısa numaraları da sıraladı:

182 – Alo MHRS (Merkezi Hastane Randevu Sistemi)

112 – Acil Çağrı Merkezi

186 – Elektrik Arıza

185 – Su Arıza

153 – Alo Zabıta/Büyükşehir/Belediye hattı

Ayrıca, 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi de en fazla aranan hatlar arasında yer aldı.

EN UZUN GÖRÜŞME 170 İLE, EN KISA 112 İLE

Rapora göre vatandaşların en uzun süre konuştuğu hat 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi oldu. Bu hatta ortalama görüşme süresi TT Mobil’de 337 saniye, Vodafone’da 331 saniye olarak kaydedildi.

En kısa konuşmalar ise 112 Acil Çağrı Merkezi hattında gerçekleşti. 112 ile yapılan görüşmelerin ortalama süresi Turkcell ve TT Mobil’de 62 saniye, Vodafone’da ise 76 saniye olarak belirlendi.

Kaynak: AA