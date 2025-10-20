O Ses Türkiye'den Kim Milyoner Olmak İster’e Uzanan Yol Kısa Sürdü! 3. Soruda Elenince Oktay Kaynarca’nın Tepkisi Gündem Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir dönem O Ses Türkiye yarışmasıyla adını duyuran Funda Kayacık, bu kez Kim Milyoner Olmak İster sahnesinde izleyici karşısına çıktı. Ancak Kayacık, bilgi yarışmasında beklenmedik bir şekilde 3. soruda elenerek hem sunucuyu hem izleyenleri şaşırttı.

“NE YAPTIN FUNDA?”

İlk iki soruyu başarıyla geçen Funda Kayacık, üçüncü soruda gelen, “Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümüne verilen ad olan ‘kara’ ve ‘siyah’ anlamına gelen ‘kara’ nasıl kelimelerdir?” sorusuna “eş anlamlı” cevabını verdi. Ancak doğru cevap “sestaş” çıkınca yarışmaya erken veda etti.

Durumu şaşkınlıkla karşılayan sunucu Oktay Kaynarca, “Ne yaptın Funda?” diyerek tepkisini dile getirdi. Kayacık ise kendine has mizahıyla, “Patladım mı? Patladım. İnsan burada patlıyormuş gerçekten” sözleriyle salondakileri güldürdü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yarışmanın yayınlanmasının ardından Funda Kayacık, sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımlarla kendi elenmesini tiye aldı. İzleyiciler ise Kayacık’ın doğal tavırlarına ve sempatik tepkisine büyük ilgi gösterdi.

