Yalancıları Bu Kelimeden Çok Net Anlayabilirsiniz! Sakız Gibi Ağızlarından Düşürmüyorlar: Kendileri de Farkında Değil

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, kelimelerin yalnızca anlam değil, kişilik de taşıdığını belirten Fisher, yalan söyleyen kişilerin diline doladığı bu ifadenin çoğu zaman gözden kaçtığını ama aslında her gün kulağımıza çalındığını söyledi.

YALANCILAR BİLİNÇSİZCE KULLANIYOR

Fisher’a göre, “asla” kelimesi yalan söyleyenlerin en sık başvurduğu ifadelerden biri. Çünkü bu kelime, bir durumu olduğundan daha kesin, net ve geri dönüşsüz gibi göstermek için kullanılıyor. Oysa gerçek duygular ve olaylar genellikle bu kadar katı değil. “Asla” kelimesi, çoğu zaman gerçeği gizlemek isteyen birinin savunma refleksiyle sarıldığı bir sığınak.

HIZLI KONUŞMALARDA UYARI SİNYALİ

Fisher ayrıca, yalancıların genellikle hızlı konuştuğunu, bunun da geçmişe dair gerçek bir anıyı düşünerek cevap vermek yerine, önceden kurgulanmış bir senaryoyu aktarmaya çalıştıklarını gösterdiğini söylüyor. Bu hızlı ve akıcı anlatım, doğallıktan uzak bir ezberin işareti olabilir.

TEPKİ YERİNE SAKİNLİK VE SESSİZLİĞE DİKKAT

Birinin doğruyu söylemediğini fark ettiğinizde onu suçlamak veya sıkıştırmak yerine, daha nazik bir yol sunmanın daha fazla işe yarayabileceğini söyleyen Fisher, bu şekilde kişinin dürüst olmaya yönlendirilebileceğini belirtiyor.

'SESSİZLİK GÜÇLÜDÜR'

Ayrıca, sessizliğin gücüne özellikle dikkat çekiyor:

Yalancılar sessizlikten hoşlanmaz. O boşluğu kendi zihinlerinde doldurmak isterken, çoğu zaman farkında olmadan gerçekleri ağızlarından kaçırırlar.

Bu tür bir sessizlik, kişinin kendini açıklamak için baskı hissetmesine ve istemeden itirafta bulunmasına neden olabilir.

Kaynak: Haber Merkezi