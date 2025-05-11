Ünlü Filmin Oyuncağı Toplatılıyor! Bakanlık Kararıyla Yasaklandı: Bir Neslin Gözdesiydi
Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden bir oyuncak için harekete geçti. Yapılan kapsamlı denetimlerin ardından, insan sağlığına zarar verebileceği belirlenen bu oyuncak için yasak kararı çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bakanlık, piyasa gözetim ve denetim çalışmaları sonucunda güvensiz olduğu saptanan ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Son incelemelerde, piyasada oldukça yaygın olan Serra Plastik üretimi Şimşek Mcqueen oyuncağında riskli maddelere rastlandı. Sağlığa zararlı olduğu tespit edilen ürünün hem satışı yasaklandı hem de toplatılması için resmi süreç başlatıldı.
ŞİMŞEK MCQUEEN OYUNCAĞI YASAKLANDI
2006 yılında vizyona giren ve kısa sürede efsaneleşen Pixar yapımı Arabalar (Cars) filminden tanıdığımız Şimşek McQueen, yıllardır çocukların gözdesi olmaya devam ediyordu. Montgomery “Şimşek” McQueen karakteri, ilk başta kibirli bir yarışçı olarak karşımıza çıkmış, ancak film ilerledikçe dostluk ve mütevazılığın ne denli önemli olduğunu öğrenerek izleyicilerin kalbini kazanmıştı.
EFSANENİN HİKAYESİ
Şimşek McQueen’in tasarımında, hız tutkunlarının yakından tanıdığı NASCAR araçları temel alındı. Bunun yanında Mazda Miata ve Dodge Viper gibi spor otomobillerin hatlarından da ilham alınarak, karaktere hem nostaljik hem de çağdaş bir hava kazandırıldı. Karakterin ismi ise, Pixar'ın değerli animatörlerinden Glenn McQueen’e bir vefa göstergesi olarak seçildi. Seslendirmesini ise ünlü aktör Owen Wilson üstlendi.