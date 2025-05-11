Ünlü Filmin Oyuncağı Toplatılıyor! Bakanlık Kararıyla Yasaklandı: Bir Neslin Gözdesiydi

EFSANENİN HİKAYESİ

Şimşek McQueen’in tasarımında, hız tutkunlarının yakından tanıdığı NASCAR araçları temel alındı. Bunun yanında Mazda Miata ve Dodge Viper gibi spor otomobillerin hatlarından da ilham alınarak, karaktere hem nostaljik hem de çağdaş bir hava kazandırıldı. Karakterin ismi ise, Pixar'ın değerli animatörlerinden Glenn McQueen’e bir vefa göstergesi olarak seçildi. Seslendirmesini ise ünlü aktör Owen Wilson üstlendi.