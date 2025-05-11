Kireç Temizliğinin Kahramanı Buzdolabında Gizliymiş! 1 Bardağı Yetiyor, İlk Günkü Haline Çeviriyor

Ütüde kullanılan çeşme suları, kireçli yapısından dolayı zamanla cihazı kirençlendirerek performansını düşürerek ömrünü kısaltır. Peki ütü kireci nasıl temizlenir? İşte o yötemler...

Kireç Temizliğinin Kahramanı Buzdolabında Gizliymiş! 1 Bardağı Yetiyor, İlk Günkü Haline Çeviriyor

Ütüde zamanla biriken kireç, hem cihazın performansını düşürür hem de ömrünü kısaltır. Düzenli temizlik sayesinde bu sorunlar önlenebilir.

Kireç Temizliğinin Kahramanı Buzdolabında Gizliymiş! 1 Bardağı Yetiyor, İlk Günkü Haline Çeviriyor - Resim : 1
KİREÇ TEMİZLEME YÖNTEMLERİ


1. Doğal Yöntemler:
Beyaz sirke ya da limon suyu gibi doğal asitlerle su haznesinde kireç çözülür. Ütü çalıştırılarak buhar verdirilir, ardından birkaç kez temiz suyla durulanır.


2. Kimyasal Ürünler:
Ütüye özel satılan kireç çözücüler kullanılır. Üretici talimatlarına uygun şekilde ütü çalıştırılır, işlem sonrası durulama yapılır.


3. Buhar Kazanlı Ütülerde:
Kireç çözücü kazan kısmına eklenir, ütü buhar verdirilerek çalıştırılır. Ardından kazan bol suyla yıkanır.

Kireç Temizliğinin Kahramanı Buzdolabında Gizliymiş! 1 Bardağı Yetiyor, İlk Günkü Haline Çeviriyor - Resim : 2


ADIM ADIM ÜTÜ KİRECİ TEMİZLİĞİ


Taban Temizliği: Soğuk ütü nemli bezle silinir. Zorlu lekeler için özel kremler kullanılabilir.


İç Temizlik: Sirke veya çözücü hazneye eklenir, ütü çalıştırılarak buhar verilir. Ardından boşaltılır.


Delik Temizliği: Tıkanan buhar delikleri ince bir iğne ya da fırçayla açılır.


Doğal Malzemelerle Temizlik


Sirke: Su ile karıştırılarak hazneye eklenir, buharla kireç çözülür. Temiz suyla durulanır.


Limon Suyu: Benzer şekilde uygulanır ve etkili bir temizlik sağlar.


Karbonat: Su ile macun kıvamına getirilip ütü tabanına sürülür. Bekletildikten sonra silinerek temizlenir.


Limon Tuzu: Birkaç çay kaşığı limon tuzu suya karıştırılır, ütü buharla çalıştırılır, sonra durulanır.


Bulaşık Parlatıcısı: Az miktarda suya eklenerek hazneye konur, ütü çalıştırılır ve buhar verir. Sonra bol suyla temizlenir.

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Kaynak: Haber Merkezi

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