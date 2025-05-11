Kireç Temizliğinin Kahramanı Buzdolabında Gizliymiş! 1 Bardağı Yetiyor, İlk Günkü Haline Çeviriyor

Ütüde zamanla biriken kireç, hem cihazın performansını düşürür hem de ömrünü kısaltır. Düzenli temizlik sayesinde bu sorunlar önlenebilir.



KİREÇ TEMİZLEME YÖNTEMLERİ



1. Doğal Yöntemler:

Beyaz sirke ya da limon suyu gibi doğal asitlerle su haznesinde kireç çözülür. Ütü çalıştırılarak buhar verdirilir, ardından birkaç kez temiz suyla durulanır.



2. Kimyasal Ürünler:

Ütüye özel satılan kireç çözücüler kullanılır. Üretici talimatlarına uygun şekilde ütü çalıştırılır, işlem sonrası durulama yapılır.



3. Buhar Kazanlı Ütülerde:

Kireç çözücü kazan kısmına eklenir, ütü buhar verdirilerek çalıştırılır. Ardından kazan bol suyla yıkanır.



ADIM ADIM ÜTÜ KİRECİ TEMİZLİĞİ



Taban Temizliği: Soğuk ütü nemli bezle silinir. Zorlu lekeler için özel kremler kullanılabilir.



İç Temizlik: Sirke veya çözücü hazneye eklenir, ütü çalıştırılarak buhar verilir. Ardından boşaltılır.



Delik Temizliği: Tıkanan buhar delikleri ince bir iğne ya da fırçayla açılır.



Doğal Malzemelerle Temizlik



Sirke: Su ile karıştırılarak hazneye eklenir, buharla kireç çözülür. Temiz suyla durulanır.



Limon Suyu: Benzer şekilde uygulanır ve etkili bir temizlik sağlar.



Karbonat: Su ile macun kıvamına getirilip ütü tabanına sürülür. Bekletildikten sonra silinerek temizlenir.



Limon Tuzu: Birkaç çay kaşığı limon tuzu suya karıştırılır, ütü buharla çalıştırılır, sonra durulanır.



Bulaşık Parlatıcısı: Az miktarda suya eklenerek hazneye konur, ütü çalıştırılır ve buhar verir. Sonra bol suyla temizlenir.

Kaynak: Haber Merkezi