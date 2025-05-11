Ünlü Astrolog Açıkladı: İhanet Bu Burçları Sarıp Sarmalayacak!

Astrolog Skadi'ye göre, Enerjisel anlamda düşük titreşimlerin hakim olduğu bu dönemde, güven sarsıcı olaylarla karşılaşmak mümkün. En çok dikkat edilmesi gereken konu ise aldatma ve ihanet. Bu olumsuzluk, özellikle duygusal bağların olduğu ilişkilerde kendini daha net gösterebilir.

11 MAYIS BU 3 BURCU DERİNDEN SARSACAK

11 Mayıs tarihi, astrolojik açıdan oldukça hassas bir gün olarak öne çıkıyor. Gökyüzü hareketleri, tüm burçları çevresel ilişkilerinde temkinli olmaya çağırıyor. Ancak özellikle üç burç için, yakın çevreden gelebilecek ihanete karşı ekstra dikkatli olunmalı.

İkizler

Bugün İkizler burcu için şaşırtıcı bir gerçekle yüzleşme zamanı olabilir. Uzun süredir yakınında olan biri, önemli bir durumu ondan gizlemiş olabilir. Bu durum her ne kadar bir ihanete benzer gibi görünse de, altında yatan neden kişinin zayıflığı ya da korkuları olabilir. Tepki vermeden önce empati kurmak ve sabırlı bir yaklaşım benimsemek faydalı olacaktır.

Aslan

Aslan burçları, bugün geçmişte güven duydukları biriyle ilgili çarpıcı bir gerçekle karşılaşabilir. Bu kişi, uzun süredir kendilerini farklı göstererek aslında gerçek yüzünü saklamış olabilir. Bu durum Aslan’ı hayal kırıklığına uğratsa da, bu negatifliği içselleştirmemeli ve kendi öz değerini korumalıdır.

Yay

Yay burçları, bugün içten içe uzun süredir şüphelendikleri bir kişinin maskesinin düştüğüne tanık olabilir. Bu yüzleşme onları şaşırtmayacak, zira iç sesleri bu kişinin samimiyetsiz olduğunu önceden hissettirmişti. Tartışmaya girmek ya da hesap sormak yerine, ilişkide sınır koymak ve iletişimi sonlandırmak daha sağlıklı bir yol olacaktır.