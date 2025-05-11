Ünlü Astrolog Açıkladı: İhanet Bu Burçları Sarıp Sarmalayacak!

Ünlü astrolog Marina Skadi’ye göre bugün, evrende karanlık enerjilerin etkisinin yoğunlaştığı, ruhsal olarak iç huzurun bozulabileceği kritik bir gün. Gerek sevdikleriniz gerekse en güvendiğiniz kişiler bile sizi şaşırtabilir.

Baybars Ergün Baybars Ergün
Son Güncelleme:
Ünlü Astrolog Açıkladı: İhanet Bu Burçları Sarıp Sarmalayacak!

Astrolog Skadi'ye göre, Enerjisel anlamda düşük titreşimlerin hakim olduğu bu dönemde, güven sarsıcı olaylarla karşılaşmak mümkün. En çok dikkat edilmesi gereken konu ise aldatma ve ihanet. Bu olumsuzluk, özellikle duygusal bağların olduğu ilişkilerde kendini daha net gösterebilir.

Ünlü Astrolog Açıkladı: İhanet Bu Burçları Sarıp Sarmalayacak! - Resim : 1

11 MAYIS BU 3 BURCU DERİNDEN SARSACAK

11 Mayıs tarihi, astrolojik açıdan oldukça hassas bir gün olarak öne çıkıyor. Gökyüzü hareketleri, tüm burçları çevresel ilişkilerinde temkinli olmaya çağırıyor. Ancak özellikle üç burç için, yakın çevreden gelebilecek ihanete karşı ekstra dikkatli olunmalı.

İkizler

Bugün İkizler burcu için şaşırtıcı bir gerçekle yüzleşme zamanı olabilir. Uzun süredir yakınında olan biri, önemli bir durumu ondan gizlemiş olabilir. Bu durum her ne kadar bir ihanete benzer gibi görünse de, altında yatan neden kişinin zayıflığı ya da korkuları olabilir. Tepki vermeden önce empati kurmak ve sabırlı bir yaklaşım benimsemek faydalı olacaktır.

Ünlü Astrolog Açıkladı: İhanet Bu Burçları Sarıp Sarmalayacak! - Resim : 2

Aslan

Aslan burçları, bugün geçmişte güven duydukları biriyle ilgili çarpıcı bir gerçekle karşılaşabilir. Bu kişi, uzun süredir kendilerini farklı göstererek aslında gerçek yüzünü saklamış olabilir. Bu durum Aslan’ı hayal kırıklığına uğratsa da, bu negatifliği içselleştirmemeli ve kendi öz değerini korumalıdır.

Yay

Yay burçları, bugün içten içe uzun süredir şüphelendikleri bir kişinin maskesinin düştüğüne tanık olabilir. Bu yüzleşme onları şaşırtmayacak, zira iç sesleri bu kişinin samimiyetsiz olduğunu önceden hissettirmişti. Tartışmaya girmek ya da hesap sormak yerine, ilişkide sınır koymak ve iletişimi sonlandırmak daha sağlıklı bir yol olacaktır.

Ünlü Filmin Oyuncağı Toplatılıyor! Bakanlık Kararıyla Yasaklandı: Bir Neslin GözdesiydiÜnlü Filmin Oyuncağı Toplatılıyor! Bakanlık Kararıyla Yasaklandı: Bir Neslin GözdesiydiEkonomi

Araç Alacakları Havaya Uçuracak Gelişme: Sıfır Faizli Otomobil Kampanyası Açıklandı: 1,5 Milyon LiraAraç Alacakları Havaya Uçuracak Gelişme: Sıfır Faizli Otomobil Kampanyası Açıklandı: 1,5 Milyon LiraEkonomi

Etiketler
Aylık burç yorumları Burç Burç Yorumları
Son Güncelleme:
Kireç Temizliğinin Kahramanı Buzdolabında Gizliymiş! 1 Bardağı Yetiyor, İlk Günkü Haline Çeviriyor Kireç Temizliğinin Kahramanı Buzdolabında Gizliymiş! 1 Bardağı Yetiyor, İlk Günkü Haline Çeviriyor
Filizlenen Soğanlara Mutfaktan Bedava Çözüm: Eskisinden de Güçlü ve Lezzetli Oluyor Filizlenen Soğanlara Mutfaktan Bedava Çözüm: Eskisinden de Güçlü ve Lezzetli Oluyor
Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun
Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor
ÇOK OKUNANLAR
Tapu Sahipleri Dikkat! Bakanlık Harekete Geçti, Tek Tek Yazı Göndermeye Başladı! Bu Hataya Düşen Yandı Tapu Sahipleri Dikkat! Bakanlık Harekete Geçti, Tek Tek Yazı Göndermeye Başladı
Emekli Promosyonlarında Vites Yükseldi! O Banka Rekor Promosyonunu Duyurdu Emekli Promosyonlarında Vites Yükseldi! Rekoru Duyurdular
Aylardır Kapalı Olan KFC Ve Pizza Hut Hakkında Flaş Gelişme! Türkiye Pazarına Yeniden Dönüyor Aylardır Kapalı Olan KFC Ve Pizza Hut Hakkında Flaş Gelişme! Türkiye Pazarına Yeniden Dönüyor
ATM'lerde Sistem Tümden Değişti! Bu İşlemler İçin Artık Şubeye Gitmeye Gerek Yok ATM'lerde Sistem Tümden Değişti! Bu İşlemler İçin Artık Şubeye Gitmeye Gerek Yok
Mahfi Eğilmez: Büyük Erime Oldu Mahfi Eğilmez: Büyük Erime Oldu