Filizlenen Soğanlara Mutfaktan Bedava Çözüm: Eskisinden de Güçlü ve Lezzetli Oluyor

Belki daha önce fark etmişsinizdir. Soğanlar uygun olmayan koşullarda saklandığında; örneğin çok sıcak ya da çok soğuk ortamlarda strese girerek hızlıca çiçeklenme evresine geçer. Toprağa ekildiğinde kendini "tehlikede" hisseder ve çoğalmak için tohum vermeye çalışır. İşte bu davranış, soğanın verimini azaltır. Ancak bu doğal süreci durdurmanın pratik ve etkili bir yolu var...

SOĞAN TOHUMLARINI TUZLA HAZIRLAMA YÖNTEMİ

Soğan ekiminden önce yapılacak basit bir işlemle bu sorunu önleyebilirsiniz. Bir litre ılık suyun içine bir yemek kaşığı tuz ilave edin ve iyice eritin. Ardından soğan tohumlarını bu karışımda yaklaşık iki saat bekletin. Sonrasında tohumları toprağa ekebilirsiniz. Tuzun antiseptik etkisi sayesinde soğan kökleri daha güçlü gelişir, çürümeye karşı direnç kazanır ve zararlılardan korunur.

EKİM SONRASI TUZ TAKVİYESİ

Soğanlar çimlenip büyümeye başladıktan sonra, bu yöntemi desteklemek için yeniden hafif tuzlu suyla sulama yapabilirsiniz. Endişelenmeyin; bu uygulama soğanın lezzetini bozmaz çünkü tuz, doğal yollarla topraktan süzülüp gider.

FİLİZLENEN SOĞANLAR NE YAPILMALI?

Eğer bazı soğanlar yine de filizlenirse (yani "ok" verirse), çiçek sapını dipten koparmanız gerekir. Kesilen bölgeye az miktarda tuz serperek hem yaranın mikrop kapmasını önler hem de çürümeyi engellemiş olursunuz.

SOĞAN SAPLARINI ZİYAN ETMEYİN

Bu arada, filizlenmiş soğanların saplarını çöpe atmanıza gerek yok. Bu saplar, oldukça lezzetli ve besin değeri yüksek yemekler yapmak için idealdir. Kızartılarak garnitür olarak sunulabilir, balık ve et yemeklerine eşlik edebilir ya da ezme ve soslarda kullanılabilir.

Kaynak: Haber Merkezi