Araç Alacakları Havaya Uçuracak Gelişme: Sıfır Faizli Otomobil Kampanyası Açıklandı: 1,5 Milyon Lira

1.5 milyon TL’ye kadar uzanan bu avantajlı finansman seçenekleri, özellikle yükselen araç fiyatları karşısında bütçesini zorlamak istemeyen tüketiciler için önemli bir nefes oluyor. Faizsiz ya da düşük faizli kredi imkanlarıyla sunulan bu kampanyalar, yüksek faiz ortamında otomobil sahibi olmayı kolaylaştırıyor.