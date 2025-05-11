Araç Alacakları Havaya Uçuracak Gelişme: Sıfır Faizli Otomobil Kampanyası Açıklandı: 1,5 Milyon Lira

Sıfır araç sahibi olmak isteyenler için otomotiv markalarının sunduğu faizsiz kredi kampanyaları hız kesmeden devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Araç Alacakları Havaya Uçuracak Gelişme: Sıfır Faizli Otomobil Kampanyası Açıklandı: 1,5 Milyon Lira - Resim: 1

1.5 milyon TL’ye kadar uzanan bu avantajlı finansman seçenekleri, özellikle yükselen araç fiyatları karşısında bütçesini zorlamak istemeyen tüketiciler için önemli bir nefes oluyor. Faizsiz ya da düşük faizli kredi imkanlarıyla sunulan bu kampanyalar, yüksek faiz ortamında otomobil sahibi olmayı kolaylaştırıyor.

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Araç Alacakları Havaya Uçuracak Gelişme: Sıfır Faizli Otomobil Kampanyası Açıklandı: 1,5 Milyon Lira - Resim: 2

MARKALARDAN DİKKAT ÇEKEN KREDİ SEÇENEKLERİ

Araç fiyatlarının artış trendini sürdürdüğü bugünlerde birçok marka, yeni model araçlarını avantajlı ödeme koşullarıyla müşterilere sunuyor. İşte bazı öne çıkan kampanyalar:

Alfa Romeo

Junior modeli: 200.000 TL kredi, 12 ay vade, %1.99 faiz oranı

Tonale modeli: 500.000 TL kredi, 12 ay vade, %1.99 faiz

BMW

i4 modeli: 6 ay vadeyle 1.5 milyon TL'ye kadar %0 faiz

12 ay vadede ise faiz oranı %1.89

Aylık taksitler 141.704 TL’den başlıyor

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Araç Alacakları Havaya Uçuracak Gelişme: Sıfır Faizli Otomobil Kampanyası Açıklandı: 1,5 Milyon Lira - Resim: 3

Chery

TIGGO8 PRO MAX 2025: Ticari kullanıcıya özel 600.000 TL kredi, 6 ay %0 faiz

TIGGO7 PRO MAX: 300.000 TL nakit indirimi + 200.000 TL kredi, 11 ay vade

OMODA 5 PRO: 300.000 TL indirim + 200.000 TL, 11 ay vadeli kredi seçeneği

Fiat

Egea modeli: 150.000 TL, 12 ay vade, sıfır faiz

300.000 TL kredi için 12 ay vadeli %2.08 faiz seçeneği sunuluyor

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Araç Alacakları Havaya Uçuracak Gelişme: Sıfır Faizli Otomobil Kampanyası Açıklandı: 1,5 Milyon Lira - Resim: 4

FAİZSİZ KREDİ SUNAN DİĞER MARKALAR LİSTESİ

Sadece birkaç marka değil, birçok otomobil üreticisi cazip kampanyalarla tüketicilere ulaşmayı hedefliyor:

Ford: 200.000 TL krediye 12 ay %0 faiz

MG: Yeni HS modeli için 250.000 TL, 11 ay vade, aylık 22.727 TL taksit

Opel: Corsa, Astra, Mokka ve elektrikli modeller için 150.000 TL, 12 ay %0 faiz

Peugeot: 3008 ve 5008 modelleri için 170.000 TL, 12 ay vadeli faizsiz kredi

Skoda: Fabia ve Kamiq modellerine özel 200.000 TL kredi, 12 ay vade, %0 faiz

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