Araç Alacakları Havaya Uçuracak Gelişme: Sıfır Faizli Otomobil Kampanyası Açıklandı: 1,5 Milyon Lira
Sıfır araç sahibi olmak isteyenler için otomotiv markalarının sunduğu faizsiz kredi kampanyaları hız kesmeden devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
1.5 milyon TL’ye kadar uzanan bu avantajlı finansman seçenekleri, özellikle yükselen araç fiyatları karşısında bütçesini zorlamak istemeyen tüketiciler için önemli bir nefes oluyor. Faizsiz ya da düşük faizli kredi imkanlarıyla sunulan bu kampanyalar, yüksek faiz ortamında otomobil sahibi olmayı kolaylaştırıyor.
MARKALARDAN DİKKAT ÇEKEN KREDİ SEÇENEKLERİ
Araç fiyatlarının artış trendini sürdürdüğü bugünlerde birçok marka, yeni model araçlarını avantajlı ödeme koşullarıyla müşterilere sunuyor. İşte bazı öne çıkan kampanyalar:
Alfa Romeo
Junior modeli: 200.000 TL kredi, 12 ay vade, %1.99 faiz oranı
Tonale modeli: 500.000 TL kredi, 12 ay vade, %1.99 faiz
BMW
i4 modeli: 6 ay vadeyle 1.5 milyon TL'ye kadar %0 faiz
12 ay vadede ise faiz oranı %1.89
Aylık taksitler 141.704 TL’den başlıyor
Chery
TIGGO8 PRO MAX 2025: Ticari kullanıcıya özel 600.000 TL kredi, 6 ay %0 faiz
TIGGO7 PRO MAX: 300.000 TL nakit indirimi + 200.000 TL kredi, 11 ay vade
OMODA 5 PRO: 300.000 TL indirim + 200.000 TL, 11 ay vadeli kredi seçeneği
Fiat
Egea modeli: 150.000 TL, 12 ay vade, sıfır faiz
300.000 TL kredi için 12 ay vadeli %2.08 faiz seçeneği sunuluyor
FAİZSİZ KREDİ SUNAN DİĞER MARKALAR LİSTESİ
Sadece birkaç marka değil, birçok otomobil üreticisi cazip kampanyalarla tüketicilere ulaşmayı hedefliyor:
Ford: 200.000 TL krediye 12 ay %0 faiz
MG: Yeni HS modeli için 250.000 TL, 11 ay vade, aylık 22.727 TL taksit
Opel: Corsa, Astra, Mokka ve elektrikli modeller için 150.000 TL, 12 ay %0 faiz
Peugeot: 3008 ve 5008 modelleri için 170.000 TL, 12 ay vadeli faizsiz kredi
Skoda: Fabia ve Kamiq modellerine özel 200.000 TL kredi, 12 ay vade, %0 faiz