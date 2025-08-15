Son 65 Yılın En Kurak Dönemi: Barajlar Boşaldı, Zaman Daralıyor! Sadece 2 Aylık Su Kaldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, 12 Ağustos itibarıyla Türkiye genelindeki barajların doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 10,7 puan azalarak yüzde 42,2’ye geriledi. Azalan yağışlar ve artan tüketim, özellikle büyükşehirlerde su krizini gündeme taşıdı.

Ortalamanın altında gerçekleşen yağışlar nedeniyle Ankara ve İzmir'de barajlardaki doluluk oranları sırasıyla yüzde 9,3'e ve yüzde 4,1'e kadar düşerken, İstanbul’un 4, Ankara’nın 3, İzmir’in ise sadece 2 aylık içme suyu kaldı.

YAĞIŞLAR ORTALAMANIN ALTINDA KALDI

1 Ekim 2024 ile 12 Ağustos 2025 arasındaki dönemde yağışlar, uzun yıllar ortalamasının gerisinde kaldı. Geçen yıl aynı döneme göre yağış miktarı yüzde 27,7 azaldı. Türkiye genelinde işletmedeki barajların aktif depolama kapasitesi 39,8 milyar metreküp olarak ölçüldü. Bu rakam geçen yıl 49,8 milyar metreküp seviyesindeydi.

Son 5 yılın ağustos verilerine bakıldığında baraj doluluk oranlarının dalgalı seyrettiği görüldü. 2020’de yüzde 51,1 olan oran, 2021’de yüzde 31,9’a, 2022’de yüzde 39,3’e, 2023’te ise yüzde 49,9’a çıktı. 2024’te yüzde 52,9 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 42,2’ye indi.

İSTANBUL'UN 4, ANKARA'NIN 3, İZMİR'İN 2 AYLIK SUYU KALDI

İstanbul: Doluluk oranı yüzde 48,1’e geriledi. Mevcut su rezervi ile kentin 4 aylık içme suyu kaldı.

Ankara: Barajlardaki doluluk oranı yüzde 9,3’e düştü. Başkentin 3 aylık içme suyu kaldığı hesaplandı.

İzmir: Doluluk oranı yüzde 4,1’e kadar indi. Kentin yalnızca 2 aylık suyu bulunuyor.

SON 65 YILIN EN KURAK MEVSİMİ

Edirne’nin en büyük ilçesi olan Keşan'da da durum kritik. Bölgede son 65 yılın en kurak mevsiminin yaşandığını belirtilirken ilçeye içme suyu sağlayan Kadıköy Barajı’nda doluluk oranı yüzde 1’in altına indi. Günlük 11 bin metreküp su tüketilen Keşan’da mevcut kaynaklarla yalnızca 3,5 aylık su kaldığı belirtildi.

SU TASARRUFU UYARISI

DSİ, suyun verimli kullanılması ve israfın önlenmesi konusunda vatandaşları uyardı. Damlayan muslukların onarılması, duş süresinin kısaltılması, gıda israfının önlenmesi ve tarımda su tüketiminin azaltılması önerildi. Ayrıca, evsel atık yağların, tarihi geçmiş ilaçların ve kimyasal maddelerin lavabo ya da tuvalete dökülmemesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA