Ne Süt Ne Kefir Ne de Maden Suyu! Sudan Sonra En Sağlıklı İçecek Belli Oldu

Uzmanlara göre, özellikle şekersiz ve kurutulmuş meyvelerle hazırlanan kompostolar, sağlık açısından beklenenden çok daha fazla fayda sağlıyor. Yeni beslenme alışkanlıkları içerisinde geri planda kalan komposto, tekrardan mutfakların vazgeçilmezi olmaya aday. İçeriğinde barındırdığı vitamin ve mineraller sayesinde vücudun pek çok sistemini destekleyen komposto, özellikle A, C ve B6 vitaminleri açısından zengin bir kaynak olarak öne çıkıyor.

ŞEKERSİZ HAZIRLANDIĞINDA ETKİSİ İKİYE KATLANIYOR

Geleneksel olarak yüksek şekerle hazırlandığı için zamanla “sağlıksız” içecek kategorisine alınan komposto, artık yeni nesil tariflerle yeniden yorumlanıyor. Sadece meyve ve kurutulmuş meyvelerle şekersiz olarak hazırlandığında ise besin değeri ve sağlık etkileri iki katına çıkıyor. Kurutulmuş meyvelerin içeriğindeki yoğun mikro elementler, bağışıklık sistemi başta olmak üzere vücut fonksiyonlarını destekliyor.

Özellikle kurutulmuş erik, kayısı, elma ve üzüm gibi meyvelerle hazırlanan kompostolar, sindirim sistemini destekleyici etkileriyle dikkat çekerken; içerdiği doğal vitaminlerle enerji düzeyini de artırıyor.

STRESİ AZALTIYOR, ZİHNİ DİNLENDİRİYOR

Kompostonun faydaları yalnızca fiziksel sağlıkla sınırlı değil. İçerdiği B grubu vitaminleri, özellikle de B6, vücutta serotonin üretimini teşvik ederek stres, kaygı ve gerginlik üzerinde olumlu etkiler yaratıyor. Bu yönüyle de komposto, yalnızca yaz aylarının serinletici içeceği değil; aynı zamanda zihinsel yorgunlukla mücadelede de etkili bir destek olarak öne çıkıyor.

Ayrıca sakinleştirici etkileriyle bilinen bu içecek, uyku kalitesini artırma ve duygusal dengeyi koruma açısından da tavsiye ediliyor.

KOMPOSTONUN SAĞLIĞA KATKILARI NELERDİR?

A ve C vitaminiyle bağışıklığı destekler, görme sağlığını korur

B6 vitamini ile stres ve kaygının azalmasına katkı sağlar

Kurutulmuş meyvelerle zenginleştirilmiş hali, sindirim sistemini düzenler

Doğal şeker içeriğiyle enerji verir, kan şekerini dengelemeye yardımcı olur

Serinletici etkisiyle yaz aylarında ferahlatır

Sakinleştirici özelliğiyle uyku düzenine olumlu katkı sağlar.

Kaynak: Haber Merkezi