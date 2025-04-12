Deodorantı Böyle Sıkınca Etkisi 10 Kat Artıyor: Meğer Yıllardır Yanlış Kullanıyormuşuz

Ter kokusuyla başa çıkmak isteyen birçok kişi sabah duştan sonra deodorant sıkmanın en doğru yöntem olduğunu düşünse de uzmanlara göre bu alışkanlık etkisiz kalabilir. Fransa’daki Toulouse Üniversitesi Hastanesi’nde tıp stajyeri olan Carla Valette, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu konuda önemli bir hataya dikkat çekti.

DEODORANTI YILLARDIR YANLIŞ SIKIYORMUŞUZ

Valette'e göre gece saatleri, ter bezlerinin en az aktif olduğu zaman dilimi. Bu da deodorantın cilde daha iyi nüfuz etmesine olanak tanıyor. Özellikle duştan sonra, temiz cilde uygulanan deodorant, gece boyunca cilt tarafından emiliyor ve gün boyu etkisini sürdürebiliyor.

Ayrıca uzman, gece uygulanan deodorantın sabah tekrar sıkılmasının gereksiz olduğunu vurguluyor. Aşırı ürün kullanımı yerine, doğru zamanlama ile daha kalıcı ve etkili sonuçlar alınabileceğini belirtiyor.

EĞER GECELERİ AKTİFSENİZ GÜNDÜZ SIKIN

Uyku düzeni gece dışında olan bireyler için ise uzmanlar önerisini tersine çeviriyor. Eğer geceleri aktif, gündüzleri uykuda geçen bir yaşam tarzınız varsa, deodorant uygulamasını sizin en az hareket ettiğiniz zamana denk getirmek en mantıklısı.

BİLİM İNSANLARI TARAFINDAN DOĞRULANDI

Amerikan Dermatoloji Akademisi Dergisi’nde yayımlanan bir çalışmada da bu kullanım şeklinin etkili olduğu kanıtlandı. Araştırmalara göre, gece uygulanan deodorant 8 ila 12 saat içinde emiliyor, ardından da gün boyu etkisini koruyor. Bu da ürünlerin “24 saat etkili” olarak pazarlanmasının nedenini ortaya koyuyor.

Kaynak: Haber Merkezi