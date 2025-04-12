Deodorantı Böyle Sıkınca Etkisi 10 Kat Artıyor: Meğer Yıllardır Yanlış Kullanıyormuşuz

Deodorant kullanımıyla ilgili yaygın bilinen yanlışlardan biri daha ortaya çıktı. Uzmanlar, terlememek ve kötü kokmamak için sadece deodorant seçiminin değil, kullanım zamanının da kritik önemde olduğunu vurguladı.

Deodorantı Böyle Sıkınca Etkisi 10 Kat Artıyor: Meğer Yıllardır Yanlış Kullanıyormuşuz

Ter kokusuyla başa çıkmak isteyen birçok kişi sabah duştan sonra deodorant sıkmanın en doğru yöntem olduğunu düşünse de uzmanlara göre bu alışkanlık etkisiz kalabilir. Fransa’daki Toulouse Üniversitesi Hastanesi’nde tıp stajyeri olan Carla Valette, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu konuda önemli bir hataya dikkat çekti.

DEODORANTI YILLARDIR YANLIŞ SIKIYORMUŞUZ

Deodorantı Böyle Sıkınca Etkisi 10 Kat Artıyor: Meğer Yıllardır Yanlış Kullanıyormuşuz - Resim : 1

Valette'e göre gece saatleri, ter bezlerinin en az aktif olduğu zaman dilimi. Bu da deodorantın cilde daha iyi nüfuz etmesine olanak tanıyor. Özellikle duştan sonra, temiz cilde uygulanan deodorant, gece boyunca cilt tarafından emiliyor ve gün boyu etkisini sürdürebiliyor.

Ayrıca uzman, gece uygulanan deodorantın sabah tekrar sıkılmasının gereksiz olduğunu vurguluyor. Aşırı ürün kullanımı yerine, doğru zamanlama ile daha kalıcı ve etkili sonuçlar alınabileceğini belirtiyor.

EĞER GECELERİ AKTİFSENİZ GÜNDÜZ SIKIN

Deodorantı Böyle Sıkınca Etkisi 10 Kat Artıyor: Meğer Yıllardır Yanlış Kullanıyormuşuz - Resim : 2

Uyku düzeni gece dışında olan bireyler için ise uzmanlar önerisini tersine çeviriyor. Eğer geceleri aktif, gündüzleri uykuda geçen bir yaşam tarzınız varsa, deodorant uygulamasını sizin en az hareket ettiğiniz zamana denk getirmek en mantıklısı.

BİLİM İNSANLARI TARAFINDAN DOĞRULANDI

Amerikan Dermatoloji Akademisi Dergisi’nde yayımlanan bir çalışmada da bu kullanım şeklinin etkili olduğu kanıtlandı. Araştırmalara göre, gece uygulanan deodorant 8 ila 12 saat içinde emiliyor, ardından da gün boyu etkisini koruyor. Bu da ürünlerin “24 saat etkili” olarak pazarlanmasının nedenini ortaya koyuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Çamaşır Makinesindeki Küf İçin Etkili Temizlik Yöntemi: Sadece 20 Dakikada Temizleniyor Çamaşır Makinesindeki Küf İçin Etkili Temizlik Yöntemi: Sadece 20 Dakikada Temizleniyor
Canan Karatay'ın Sır Gibi Sakladığı Tarifi! Tüketen Buz Gibi Havada Hastalanmıyor, Öksürük Nedir Bilmiyor Canan Karatay'ın Sır Gibi Sakladığı Tarifi! Tüketen Buz Gibi Havada Hastalanmıyor
İtfaiye Araçları Neden Hep Kırmızı? Cevabı Yangın Değil, Bambaşka İtfaiye Araçları Neden Hep Kırmızı? Cevabı Yangın Değil, Bambaşka
Koluna Konan Ebabil Kuşundan Veteriner Müdahalesiyle Ayrıldı Koluna Konan Ebabil Kuşundan Veteriner Müdahalesiyle Ayrıldı
ÇOK OKUNANLAR
Sadece 1 Ay Yetişiyor, Fiyatı Cep Yakıyor: Kilosu 250 TL'ye Satılıyor, Pazarda Gören Poşet Poşet Alıyor Sadece 1 Ay Yetişiyor, Fiyatı Cep Yakıyor: Kilosu 250 TL'ye Satılıyor, Pazarda Gören Alıyor
Doğduğunuz Ay Kilonuzu Etkiliyor: Bu Aylarda Doğanlar Daha Zayıf Oluyor! Bilim İnsanları Şaşkın Doğduğunuz Ay Kilonuzu Etkiliyor: Bu Aylarda Doğanlar Daha Zayıf Oluyor! Bilim İnsanları Şaşkın
Cüzdanında Bozuk Parası Olan Köşeyi Döndü: Tam 107 Bin TL'ye Satılıyor, Bulan Zengin Oluyor Cüzdanında Bozuk Parası Olan Köşeyi Döndü: Tam 107 Bin TL'ye Satılıyor, Bulan Zengin Oluyor
Altın mı, Dolar mı, Euro mu, Borsa mı? Parasını Yatıran Zengin Oldu! İşte Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Altın mı, Dolar mı, Euro mu, Borsa mı? İşte Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı
O Ses Türkiye Yayından Kaldırıldı mı, Neden Yok? O Ses Türkiye Yeni Bölüm Ne Zaman? O Ses Türkiye Yayından Kaldırıldı mı, Neden Yok? O Ses Türkiye Yeni Bölüm Ne Zaman?