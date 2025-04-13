Astrolog Dinçer Güner’den Haftalık Burç Yorumu: 12’sini Birden Etkileyecek

Astrolog Dinçer Güner, haftalık burç yorumlarında gökyüzündeki Mars-Neptün etkileşiminin etkilerini değerlendirerek, birçok burcun ruhsal farkındalıklar yaşayabileceğini ve içsel dönüşümlerle karşı karşıya kalacağını belirtti. İşte Dinçer Güner’e göre yaşanacaklar şu şekilde olacak:

Koç ve Yükselen Koçlar:

Bu hafta Koç burçları için sahne, sanat ve içerik üretimi gibi yaratıcı alanlarda güçlü fırsatlar gündeme gelebilir. Ruhsal konulara yönelmek, kendini yenilemek ve romantik ilişkilerde yeni başlangıçlar yapmak için uygun bir zaman. Platonik bir aşka adım atma cesareti artabilir.

Boğa ve Yükselen Boğalar:

Gayrimenkul işlemlerinde olumlu gelişmeler yaşanabilir. Aileden destek görebileceğiniz, içsel huzuru yakalayabileceğiniz bir dönemdesiniz. Bastırılmış duygular gün yüzüne çıkabilir; bu durum size duygusal bir rahatlama getirebilir. Yaratıcı faaliyetlere yönelmek ruhunuza iyi gelebilir.

İkizler ve Yükselen İkizler:

Bu hafta iletişim gücünüz artıyor. Sosyal çevrenizden gelecek bir fikir ya da yeni bir bağlantı sizi etkileyebilir. Eğitim, yazı yazmak ya da sosyal sorumluluk projelerine katılmak açısından verimli bir dönem. Eski kırgınlıkların tatlıya bağlanabileceği diyaloglar gündemde.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler:

Kariyerinizde dikkat çekici gelişmeler olabilir. Uzun zamandır üzerinde çalıştığınız projeler görünür hale gelebilir. Ruhsal tatmin arayışıyla yön değişikliği düşünebilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermeniz gereken bir hafta; özellikle beslenme konularında dikkatli olunmalı.

Aslan ve Yükselen Aslanlar:

Yurt dışı bağlantılı planlar, eğitim fırsatları veya kişisel gelişim konularında harekete geçme zamanı. Bu dönem sizi hem ruhsal hem de yaratıcı anlamda besleyebilir. Aşk hayatınızda romantik gelişmeler yaşanabilir; tatil planları gündeme gelebilir.

Başak ve Yükselen Başaklar:

İçsel temizlik zamanı... Geçmişe ait duygular, bastırılmış korkular ve bilinçaltı kayıtlar bu hafta yüzeye çıkabilir. Şifa çalışmaları, psikolojik destek ve ruhsal açılımlar açısından oldukça uygun bir dönem. Finansal alanda ise ortaklı konularda dönüşüm yaşanabilir.

Terazi ve Yükselen Teraziler:

İlişkilerde önemli kararlar alma zamanı. Yeni bir aşk kapınızı çalabilir ya da mevcut ilişkilerde yön belirleme sürecine girebilirsiniz. Sosyal ortamlarda dikkat çekebilirsiniz. Dost çevrenizle yapılacak deniz kenarı bir tatil veya keyifli bir organizasyon ruhunuza iyi gelecek.

Akrep ve Yükselen Akrepler:

Akrep burçları iş yaşamında sorumluluk artışına hazır olmalı. Ancak bu artış başarıyı da beraberinde getirecek. Sanatsal ya da yaratıcı bir işte öne çıkmak mümkün. Ruhsal anlamda tatmin sağlayacak bir hafta.

Yay ve Yükselen Yaylar:

Yaylar için bu hafta seyahat, öğrenme ve ruhsal gelişim temaları öne çıkıyor. Sanatsal ve manevi çalışmalarda başarı elde edilebilir. Aşk hayatında da romantik bir yakınlaşma söz konusu olabilir.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar:

Oğlak burçları için maddi konular, borçlar ve ortak kaynaklar gündemde. Finansal yapılandırmalar yapılabilir. İçsel olarak geçmişe dönük bazı yükler bırakılabilir. Duygusal rahatlama mümkün.

Kova ve Yükselen Kovalar:

Kovalar için ilişkiler haftanın odak noktasında. Yeni bir aşk ya da mevcut ilişkide derinleşme yaşanabilir. Ortaklıklar açısından da pozitif fırsatlar oluşabilir. Sanatsal iş birlikleri dikkat çekebilir.

Balık ve Yükselen Balıklar:

Balık burçları sağlık, günlük düzen ve iş yaşamı alanında hareketli bir hafta yaşayacak. Rutinlerde iyileştirme yapılabilir. Aynı zamanda sanatsal ve ruhsal alanlarda üretkenlik artıyor.