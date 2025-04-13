SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri Yıkan Kara Haber: SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı!
SGK uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Erdursun, her geçen gün eriyen emekli maaşlarındaki gerçeği gözler önüne serdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de emeklilerin alım gücü enflasyon karşısında günden güne geriliyor. Her ay maaşlarının değer kaybettiğini hisseden milyonlarca emekli, geçimini sağlayabilmek için yeniden çalışmak zorunda kalıyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), yayımladığı son raporda Türkiye’de 65 yaş üstü kişiler arasında gelir adaletsizliğinin "çok yüksek" seviyede olduğunu vurguladı.
MEVCUT OLANDAN DA KÖTÜ HALE GELECEK
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarının ekonomik gerçeklikten giderek uzaklaştığına dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu. Erdursun, özellikle intibak düzenlemesi yapılmadığı takdirde, emekli aylıklarının mevcut alım gücünün bile altına ineceğini belirtti.
OECD ÇARPICI VERİLERİ PAYLAŞTI
OECD'nin 2023 yılı verilerine dayanan raporunda, Türkiye gelir eşitsizliğinde 38 ülke arasında en adaletsiz beşinci ülke olarak yer aldı. Raporda, yüksek enflasyonun emekliler üzerindeki etkisine de yer verilirken, maaşlara yapılan artışların kısa sürede yetersiz kaldığı ifade edildi.
“BUGÜNKÜ DEĞERİN DAHİ ALTINA DÜŞECEK”
Özgür Erdursun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Emekli aylıkları güncel değerini kaybetti. Bunu herkes biliyor ve yaşıyor. Emekli aylıklarında bir intibak düzenlemesi yapılmaz ise emekli aylıklarının alım gücü değeri bugünkü alım gücü değerinin dahi altına düşecektir.
“TÜİK’İN AÇIKLAYACAĞI ENFLASYON EMEKLİ AYLIKLARINA YARAMAYACAK”
Sadece TÜİK'in açıkladığı altı aylık enflasyon farkının maaşlara yansıtılmasının yeterli olmadığını söyleyen Erdursun, bu yöntemin emeklinin geçim sorununa çözüm sunmadığını dile getirdi.
Erdursun, “Sadece TÜİK’in açıklayacağı altı aylık enflasyon farkını emekli aylıklarına yansıtmak işe yaramıyor, yaramayacak!
Emekli aylıkları neden düşük çünkü hükümet emeklileri yük görüyor. Sanki emeklilerden yıllarca prim almadan onlara aylık bedavaya para veriyorlarmış gibi görüyorlar” dedi.