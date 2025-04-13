SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri Yıkan Kara Haber: SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı!

“BUGÜNKÜ DEĞERİN DAHİ ALTINA DÜŞECEK”

Özgür Erdursun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Emekli aylıkları güncel değerini kaybetti. Bunu herkes biliyor ve yaşıyor. Emekli aylıklarında bir intibak düzenlemesi yapılmaz ise emekli aylıklarının alım gücü değeri bugünkü alım gücü değerinin dahi altına düşecektir.