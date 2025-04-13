En Kokulu Hasat Başladı! Kilosu 15 Liraya Satılıyor: Doğal Antioksidan Kaynağı, Yiyen Hastalık Yüzü Görmüyor

DOĞAL ŞİFA KAYNAĞI

Tarım ürünleri arasında sağlığa faydalarıyla dikkat çeken soğan, içerdiği zengin vitamin ve minerallerle adeta bir şifa deposu. Uzmanlara göre, özellikle kırmızı soğanın antioksidan açısından daha zengin olması, birçok hastalığa karşı koruyucu etki sağlıyor.

Bilimsel araştırmalar, soğanın içeriğindeki kuarsetin adlı antioksidan sayesinde kolorektal ve yumurtalık kanseri gibi bazı kanser türlerine yakalanma riskinin azaldığını ortaya koyuyor. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendiren bu madde, alerjik reaksiyonları tetikleyen histamin salınımını da engelleyerek alerjisi olan kişilerde olumlu etkiler yaratabiliyor.

Öte yandan, soğanda bulunan kükürt bileşenlerinin kan inceltici etkisiyle kalp ve damar hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olduğu biliniyor. Kükürt, özellikle hipertansiyonun önlenmesinde ve inme riskinin düşürülmesinde destekleyici bir rol üstleniyor.