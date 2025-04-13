En Kokulu Hasat Başladı! Kilosu 15 Liraya Satılıyor: Doğal Antioksidan Kaynağı, Yiyen Hastalık Yüzü Görmüyor
Hatay’ın verimli topraklarıyla bilinen Amik Ovası’nda soğan hasadı başladı. Doğal antioksidan kaynağı olan soğanın vücuda faydaları saymakla bitmiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Hatay’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Bükülmez Mahallesi’nde 45 dönümlük alanda yapılan soğan üretimi, bu yıl kuraklığa rağmen yüksek rekolteyle üreticisini sevindirdi. Tarladan kilogramı 15 ila 20 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı bulan soğan, yurt dışı pazarında da ilgi görüyor. Hasadı yapılan ürünler özellikle Rusya başta olmak üzere Balkan ülkelerine ihraç ediliyor.
DOĞAL ŞİFA KAYNAĞI
Tarım ürünleri arasında sağlığa faydalarıyla dikkat çeken soğan, içerdiği zengin vitamin ve minerallerle adeta bir şifa deposu. Uzmanlara göre, özellikle kırmızı soğanın antioksidan açısından daha zengin olması, birçok hastalığa karşı koruyucu etki sağlıyor.
Bilimsel araştırmalar, soğanın içeriğindeki kuarsetin adlı antioksidan sayesinde kolorektal ve yumurtalık kanseri gibi bazı kanser türlerine yakalanma riskinin azaldığını ortaya koyuyor. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendiren bu madde, alerjik reaksiyonları tetikleyen histamin salınımını da engelleyerek alerjisi olan kişilerde olumlu etkiler yaratabiliyor.
Öte yandan, soğanda bulunan kükürt bileşenlerinin kan inceltici etkisiyle kalp ve damar hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olduğu biliniyor. Kükürt, özellikle hipertansiyonun önlenmesinde ve inme riskinin düşürülmesinde destekleyici bir rol üstleniyor.
SOĞANIN SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR?
Doğal bir antibiyotik olarak bağışıklığı güçlendirir
C vitamini kaynağıdır, hastalıklara karşı koruyucudur
Antioksidan etkisiyle serbest radikallerle savaşır
Kanser hücrelerinin gelişimini engellemeye yardımcı olur
Kalp sağlığını destekler, damar tıkanıklığına karşı etkilidir
Düşük kalorili yapısıyla diyetlerde yer alabilir
Kan şekerini dengelemeye yardımcıdır
Kolajen üretimini artırarak cilt sağlığına katkı sunar
Saç ve cilt için besleyicidir
Kemik sağlığını destekler
Bağırsak mikrobiyotasını dengeler
Solunum yollarını rahatlatıcı etkisi vardır