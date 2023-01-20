Metrobüste akrobasi şovu yaptı

Avcılar-Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüste, bir vatandaşın akrobatik hareketleri, yolcular tarafından şaşkınlıkla izlendi. Yaşanan o sıra dışı yolculuk anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son Güncelleme:

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar - Beylikdüzü istikametinde ilerleyen bir metrobüste yaşandı. Yolculuk esnasında bir vatandaş, metrobüs içerisindeki direklere tutunarak akrobatik hareketler yaptı.

Araçtaki diğer yolcular, o anları şaşkınlık içerisinde izlerken, yaşanan o sıra dışı yolculuk, bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:

Benzer Videolar

UFO görünümlü bulut şaşkınlık yarattı UFO görünümlü bulut şaşkınlık yarattı
Ardahan'da balıkçılar ekmeklerini -20 derecede buzdan kazanıyor Ardahan'da balıkçılar ekmeklerini -20 derecede buzdan kazanıyor
Köpeklerden kaçan vaşak tel örgüde mahsur kaldı Köpeklerden kaçan vaşak tel örgüde mahsur kaldı
Yumurtayı hiç böyle görmediniz: Anadolu motiflerini işlediler Yumurtayı hiç böyle görmediniz: Anadolu motiflerini işlediler
600 yıllık coğrafi işaretli yöresel kıyafetler mimarinin de ilham kaynağı oldu 600 yıllık coğrafi işaretli yöresel kıyafetler mimarinin de ilham kaynağı oldu
Kedilerin 'dron' şaşkınlığı görenleri gülümsetti Kedilerin 'dron' şaşkınlığı görenleri gülümsetti
Yüksekova’da kartpostallık ay manzarası Yüksekova’da kartpostallık ay manzarası
Doktorların el emeği ürünler öğrencilere burs oldu Doktorların el emeği ürünler öğrencilere burs oldu
Antakya Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini Antakya Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini
Kafasına vurulan elmanın rengini ve cinsini biliyor Kafasına vurulan elmanın rengini ve cinsini biliyor
Ayağı kırılan kedi acil servisin yolunu tuttu Ayağı kırılan kedi acil servisin yolunu tuttu
Bahçeli'den AKP - HDP görüşmesine ilişkin ilk yorum: Son derece doğal Bahçeli'den AKP - HDP görüşmesine ilişkin ilk yorum: Son derece doğal
ÇOK OKUNANLAR
İş bankası emekli promosyonlarını güncelledi: İşte ocak ayı promosyon rakamları İş bankası emekli promosyonlarını güncelledi: İşte ocak ayı promosyon rakamları
Kar, Türkiye'yi vuracak: Tarih verildi, çok şiddetli geliyor! Kar, Türkiye'yi vuracak: Tarih verildi, çok şiddetli geliyor!
Son ankette her şey sil baştan: AKP, İstanbul'u kazanmak isterken çok şey kaybetti Son ankette her şey sil baştan: AKP, İstanbul'u kazanmak isterken çok şey kaybetti
Malta'da katledilen Pelin Kaya cinayetinde kan donduran detaylar Malta'da katledilen Pelin Kaya cinayetinde kan donduran detaylar
İslam Memiş'ten altın uyarısı: Elinde bir gram bile olanlar dikkat İslam Memiş'ten altın uyarısı: Elinde bir gram bile olanlar dikkat