Metrobüste akrobasi şovu yaptı

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar - Beylikdüzü istikametinde ilerleyen bir metrobüste yaşandı. Yolculuk esnasında bir vatandaş, metrobüs içerisindeki direklere tutunarak akrobatik hareketler yaptı.

Araçtaki diğer yolcular, o anları şaşkınlık içerisinde izlerken, yaşanan o sıra dışı yolculuk, bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA