Kurban Bayramı Tatili Bayram Ne Zaman ve Kaç Gün Sürecek?

Ramazan Bayramı’nın ardından gözler Kurban Bayramı tarihine çevrildi. Hicri takvime göre belirlenen dini günler, her yıl miladi takvimde farklı tarihlere denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılına ait dini günler takvimini yayımladı. Kurban Bayramı, resmi tatil olduğundan kamu kurumları, bankalar, PTT, borsa, kargo firmaları, eczaneler ve diğer pek çok işletme kapalı olacak. Peki, 2025 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte detaylar...

Kurban Bayramı Tatili Bayram Ne Zaman ve Kaç Gün Sürecek?

Kurban Bayramı 2025 için geri sayım başladı. Yaz tatiliyle birleşecek uzun bir mola planlayanlar, bayramın başlangıç ve bitiş tarihlerini merak ediyor. İşte 2025 Kurban Bayramı tatiliyle ilgili bilmeniz gerekenler…

2025 yılı Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

4 gün sürecek olan Kurban Bayramı tatili, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi günü sona erecek. Bayramın arefesi ise 5 Haziran 2025 Perşembe günü olacak.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Geçtiğimiz yıllarda, kabine toplantıları sonrasında bayram tatilleri 9 güne kadar uzatılmıştı. 2025 yılı Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi, Kurban Bayramı tatilinin de 9 gün olması yönünde bir gelişme olup olmayacağı henüz kesinleşmedi. Ancak, 6-9 Haziran tarihleri arasında 4 iş günü olduğundan, bu yıl Kurban Bayramı tatilinin yalnızca 4 gün olması bekleniyor.

TATİLDE KAPALI OLACAK HİZMETLER

– Kamu kurum ve kuruluşları
– Banka ve finans ofisleri
– PTT şubeleri
– Borsa işlemleri
– Eczaneler ve sağlık ocakları
– Kargo ve lojistik firmaları
– Çeşitli özel sektör işletmeleri

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Kaynak: Haber Merkezi

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