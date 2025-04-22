Astrolog Dinçer Güner: Kemerleri Bağlayın, Kasırga Dönemi Başlıyor

Güner'e göre, bu dönemde kişiler enerjik, cesur ve kararlı hissedebilir. Ancak bu yüksek enerji kontrolsüz kullanıldığında çatışmalara, kazalara ve fevri kararlara yol açabilir. Ego savaşları, sabırsızlık ve sinirli tavırlar ön plana çıkabilir. Güner, özellikle iş ve özel hayatta ani gerilimlerin yaşanabileceğine dikkat çekti.

HIZA HAZIRLIKLI OLUN

Bu süreçte motivasyonun yüksek olacağını belirten astrolog, uzun süredir ertelenen işlerin hızla tamamlanabileceğini ifade etti. Ancak acelecilik ve dikkatsizlik nedeniyle baş-boyun ağrıları, kas gerilmeleri ve çeşitli kazalar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

EVDE VE İŞYERİNDE ÇATIŞMALAR YAŞANACAK

Güner, dolaşımın hızlandığı bu dönemde fazla kafein tüketiminden kaçınılmasını önerirken; trafikte, evde ve işyerinde yaşanabilecek gerginliklere karşı da temkinli olunması gerektiğini söyledi.

SİYASET, YANGIN, EKONOMİ…

Astrolojik etkinin dünya genelindeki etkilerine de değinen Güner, siyasi gerilimler, yangınlar, patlamalar ve ekonomik anlamda ciddi adımların gündeme gelebileceğine işaret etti.