Bugün Yatırım Yapan Rekor Kazanacak: Gelecekte Piyasaya Hakim Olacak 6 Teknoloji Açıklandı

2. Sesli Yapay Zeka Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor: Ses tabanlı yapay zeka. SoundHound AI, bu alanda öne çıkan şirketlerden biri. Şirket, sesli asistanları otomobillerden ev sistemlerine kadar pek çok cihaza entegre etmeye çalışıyor. Mercedes-Benz ve Hyundai gibi markalar SoundHound’un teknolojisini araçlarına entegre etmeye başladı bile. Şirketin Nasdaq’ta işlem gören hisseleri kısa sürede yüzde 25 değerlendi.

3. Sürücüsüz Araçlar Yollarda

Alphabet’in iştiraki Waymo, Phoenix, Los Angeles ve San Francisco’da sürücüsüz taksi hizmeti sunmaya başladı. Uygulama üzerinden çağrılabilen bu araçlar, kullanıcılar tarafından giderek daha fazla benimsense de sisli ya da yağmurlu hava gibi zorlu koşullarda performans eksikleri olduğu belirtiliyor. Tesla da kendi robotaksi modelini 2026’da piyasaya sürmeye hazırlanıyor.