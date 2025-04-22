Bugün Yatırım Yapan Rekor Kazanacak: Gelecekte Piyasaya Hakim Olacak 6 Teknoloji Açıklandı
Yatırımcılar için geleceği inşa edecek teknolojiler cazip fırsatlar sunarken, beraberinde önemli riskler de taşıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Para piyasası uzmanları, uzun vadeli kazanç vaat eden ve dönüşüm potansiyeli taşıyan alanları mercek altına aldı. İşte yatırımcıların radarına giren çığır açıcı teknolojiler...
1. Uçan Taksi Gerçeğe Dönüşüyor
Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen uçan taksiler artık gerçek olmaya çok yakın. ABD merkezli Joby Havacılık’ın geliştirdiği elektrikli hava taksileri, 6 pervaneli yapısıyla dikey kalkış yapabiliyor ve saatte 300 km hıza ulaşabiliyor. Pilot ve dört yolcu taşıma kapasitesine sahip bu araçların, 2025’te ilk olarak Dubai’de kullanıma sunulması bekleniyor. Şirket, Virgin Atlantic’le yaptığı iş birliğiyle İngiltere pazarına da adım atmaya hazırlanıyor.
2. Sesli Yapay Zeka Yeni Bir Dönem Başlatıyor
Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor: Ses tabanlı yapay zeka. SoundHound AI, bu alanda öne çıkan şirketlerden biri. Şirket, sesli asistanları otomobillerden ev sistemlerine kadar pek çok cihaza entegre etmeye çalışıyor. Mercedes-Benz ve Hyundai gibi markalar SoundHound’un teknolojisini araçlarına entegre etmeye başladı bile. Şirketin Nasdaq’ta işlem gören hisseleri kısa sürede yüzde 25 değerlendi.
3. Sürücüsüz Araçlar Yollarda
Alphabet’in iştiraki Waymo, Phoenix, Los Angeles ve San Francisco’da sürücüsüz taksi hizmeti sunmaya başladı. Uygulama üzerinden çağrılabilen bu araçlar, kullanıcılar tarafından giderek daha fazla benimsense de sisli ya da yağmurlu hava gibi zorlu koşullarda performans eksikleri olduğu belirtiliyor. Tesla da kendi robotaksi modelini 2026’da piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
4. Kuryeler Dronlarla Değişiyor
Teslimat sektöründe bir devrim niteliğindeki otonom dronlar, Zipline gibi öncü firmalar sayesinde sahneye çıkıyor. Şirketin elektrikli dronları bugüne kadar 15 milyon medikal ürünü başarıyla teslim etti. Walmart ile Teksas’ta yapılan yeni anlaşma, perakende sektöründe insansız teslimat döneminin kapısını aralıyor. Zipline henüz halka arz edilmemiş olsa da 4.2 milyar dolarlık piyasa değeriyle dikkat çekiyor.
5. Robotlar Evlerde Hizmet Verecek
Evlerde temizlik robotlarının ötesine geçiyoruz. Çinli Unitree Robotics ve ABD’li Figure AI, ev işleri yapabilen ve insansı yapılarıyla dikkat çeken robotlar geliştiriyor. Koşabilen, paket açabilen, ürünleri raflara yerleştirebilen bu robotların, 2030’a kadar ev yaşamında yaygınlaşması bekleniyor.
6. Mars’a Taşınmak Hayal Değil
Elon Musk’ın SpaceX’i sadece dünya dışı seyahatleri değil, Mars’a kalıcı taşınmayı hedefliyor. Şirketin Starlink ile elde ettiği milyarlarca dolarlık gelir, uzay projelerine fon sağlıyor. 275 milyar sterlin piyasa değeriyle SpaceX, pek çok geleneksel dev şirketi geride bırakmış durumda.