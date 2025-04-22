Mahfi Eğilmez: Riski Çok Büyük! Herkes Ters Köşe Olacak
Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, küresel piyasalardaki gelişmelerin ve belirsizlik ortamının altın fiyatlarını nasıl etkilediğini kaleme aldı. Son yazısında, yalnızca resmi rakamlarla değerlendirme yapmanın yetersiz kalacağını vurgulayan Eğilmez, gram altındaki sert yükselişin altında yatan nedenleri detaylandırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Özellikle yılın ilk aylarında Türk Lirası’nın dolar karşısında yüzde 7,5 oranında değer kaybettiğine dikkat çeken Eğilmez, bu kur hareketinin altın fiyatlarını yukarı yönlü etkilediğini belirtti.
YATIRIMCININ KAZANCI KATLANDI
Altına yönelen yatırımcıların dünya genelinde kazanç elde ettiğini ifade eden Eğilmez, Türkiye’deki yatırımcıların ise döviz kurundaki dalgalanma sayesinde daha fazla gelir sağladığını kaydetti. Hem altındaki yükseliş hem de Türk Lirası’ndaki değer kaybı birleştiğinde, yerli yatırımcının küresel yatırımcılara kıyasla yaklaşık 10 puanlık ek kazanç elde ettiğini vurguladı.
EKONOMİDE RİSK, TALEBİ ARTIRIYOR
Altın fiyatlarını yukarı çeken asıl unsurun ekonomik belirsizlikler olduğunu belirten Eğilmez, özellikle riskli ortamların yatırımcıları güvenli liman olan altına yönelttiğini söyledi. 2025 yılı başında ABD’nin ticaret politikalarıyla ilgili aldığı kararların küresel çapta belirsizliği artırdığını ifade eden Eğilmez, bu gelişmelerin altın talebini daha da körüklediğini dile getirdi.
RESMİ RAKAMLAR GERÇEĞİ YANSITIYOR MU?
Türkiye’de açıklanan resmi verilere göre altın talebinde ciddi bir artış görünmese de Eğilmez, bu durumun yanıltıcı olabileceğine dikkat çekti. 2023 yılının Ağustos ayında yürürlüğe giren kota uygulaması nedeniyle Türkiye'nin resmi altın ithalatı sınırlandırıldı. Ancak Eğilmez, ödemeler dengesi istatistiklerinde yer alan net hata ve noksan kalemindeki yüksek rakamların, kaçak altın girişine işaret ettiğini savundu. Bu altınların bedellerinin de kayıt dışı yollarla yurt dışına çıkarıldığına dair güçlü emareler bulunduğunu öne sürdü.
TÜRKİYE’DE TALEP AZALIR MI?
ABD’nin son olarak gümrük vergilerine 90 gün ara vermesi ve bazı ürünleri kapsam dışı bırakmasının ardından, küresel düzeyde altın talebinin dengelenebileceği beklentisi oluştu. Ancak Türkiye’ye ilişkin ayrı bir değerlendirme yapan Eğilmez, ülkede siyasal ve ekonomik risklerin halen sürdüğünü belirtti. Bu nedenle Türkiye’de altına olan talepte kısa vadede bir azalma beklemediğini ifade etti.