Mahfi Eğilmez: Riski Çok Büyük! Herkes Ters Köşe Olacak

TÜRKİYE’DE TALEP AZALIR MI?

ABD’nin son olarak gümrük vergilerine 90 gün ara vermesi ve bazı ürünleri kapsam dışı bırakmasının ardından, küresel düzeyde altın talebinin dengelenebileceği beklentisi oluştu. Ancak Türkiye’ye ilişkin ayrı bir değerlendirme yapan Eğilmez, ülkede siyasal ve ekonomik risklerin halen sürdüğünü belirtti. Bu nedenle Türkiye’de altına olan talepte kısa vadede bir azalma beklemediğini ifade etti.