Belirti Yokken Bile Sonuç Veriyor! Bu Kan Testi Alzheimer Riskini Gösteriyor

Barselona’daki Hospital del Mar Araştırma Enstitüsü ve Barselona Beta Beyin Araştırma Merkezi (BBRC) iş birliğiyle yürütülen çalışmada, phospho-tau217 (P-tau217) adı verilen bir biyobelirtecin, Alzheimer’ın en erken dönemlerinde bile hastalığın tespitinde yüksek doğruluk sağladığı belirlendi.

Araştırmada, dört farklı hastaneden ve İsveç’teki bir birinci basamak sağlık grubundan elde edilen toplam 1.767 bireyin verileri incelendi. Sonuçlara göre, P-tau217 düzeyleri Alzheimer riski taşıyan bireylerin belirlenmesinde güçlü bir gösterge olarak öne çıktı.

ERKEN MÜDAHALE İÇİN KRİTİK ADIM

Araştırma ekibinde yer alan Dr. Marc Suarez-Calvet, geliştirilen testin yüksek hassasiyetle çalıştığını belirterek, "Bu test, Alzheimer’ın erken evrelerinde bile yüksek doğrulukla çalışıyor. Bu da daha ileri testlerin gerçekten kimlerde gerektiğini anlamamıza yardımcı oluyor" dedi.

Dr. Calvet, biyobelirteç düzeylerinin iki farklı eşik değerle sınıflandırıldığını ve bu aralıkta yer alan kişilerin ek testlere ihtiyaç duyabileceğini ifade etti. Ancak testin sonuçlarının uzman hekimler tarafından yorumlanması gerektiğinin altını çizdi.

DİĞER YÖNTEMLERE GÖRE ÇOK DAHA EKONOMİK

Araştırma sonuçları, bu kan testinin Alzheimer teşhisinde mevcut yöntemlere kıyasla %60 ila %81 oranında maliyet tasarrufu sağlayabileceğini de gösterdi. Bu durum, hem sağlık sistemleri hem de hastalar açısından ciddi bir avantaj sağlıyor. Bununla birlikte uzmanlar, bu testin klinik uygulamalarda rutin hale gelmesi için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Geliştirilen bu yeni test sayesinde, Alzheimer riski taşıyan bireyler daha erken tespit edilerek zamanında müdahale şansı elde edebilecek. Bu da hastalığın seyrini yavaşlatma ve yaşam kalitesini artırma açısından büyük önem taşıyor.

Kaynak: DHA