Kimliğe Yazılamayan İsimler Belli Oldu: Anne Babalar Dikkat! Bebeğine Bu İsimleri Koymak Artık Yasak

Yeni bir bebek bekleyen aileler için en heyecanlı süreçlerden biri isim seçimi. Ancak bazı ülkelerde bu seçim sanıldığı kadar özgür değil. Dini, kültürel veya dilsel nedenlerle belirli isimlerin yasaklandığı ülkelerde, isim tercihi resmi engellere takılabiliyor.

Dönem dönem popülerleşen, hatta sosyal medyada trend haline gelen bazı isimler, çeşitli ülkelerde yasal sınırlamalara takılarak reddedilebiliyor. Kimi zaman bu yasaklar, duyunca şaşkınlık yaratacak kadar ilginç olabiliyor. İşte dünyada yasaklanan şaşırtıcı isimler...

LİNDA- SUUDİ ARABİSTAN

Türkiye’de oldukça yaygın olarak kullanılan Linda ismi, Suudi Arabistan’da 2014 yılında yasaklandı. Gerekçe olarak ismin İslami bir kökene sahip olmaması ve Kur’an-ı Kerim’de yer almaması gösterildi. Kültürel olarak da uygun bulunmayan bu isim, ülkede resmi kayıtlara geçirilemiyor.

Oysa ki Linda, İngiltere’de hâlâ en çok tercih edilen isimlerden biri. Türkiye’de de popülaritesini sürdürüyor; 2023 verilerine göre 791 bebek Linda ismiyle kayıtlara geçti.

FRAİSE-FRANSA

Fransızca’da "çilek" anlamına gelen Fraise ismi, telaffuzunun kaba bir ifadeyi çağrıştırdığı gerekçesiyle Fransa’da yasaklandı. Fraise kelimesi bazı bölgelerde "buraya gel" gibi argo bir anlam taşıdığı için çocuk ismi olarak uygun bulunmadı.

Benzer şekilde, Nutella ismi de çocuklara verilmek istenmiş ancak Fransız yetkililer tarafından "gülünç ve uygun olmayan" gerekçesiyle reddedilmişti.

AKUMA- JAPONYA

Japonya’da yasaklı isimlerden biri olan Akuma, Japonca’da şeytan anlamına geliyor. Bu tür olumsuz anlam taşıyan isimlerin çocukların ruhsal gelişimi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği düşüncesiyle, Japon yetkililer bu ismin verilmesine izin vermiyor.

APPLE VE MEYVE SEBZE İSİMLERİ- MALEZYA

Malezya, isim konusunda oldukça katı kurallara sahip ülkelerden biri. Apple gibi meyve ya da sebze isimleri, bireyin kişisel onurunu zedeleyebileceği gerekçesiyle yasaklandı. Malezyalı yetkililer, isimlerin saygı uyandıran ve ciddi anlamlar taşıması gerektiğini savunuyor.

Bu yüzden yalnızca Apple değil, tüm meyve ve sebze isimleri çocuklara verilmek üzere reddediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi