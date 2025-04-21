Oteller Görünmez Takip Sistemine Geçti: Hatıra Diye Havlu Çalma Dönemi Bitti

Tatilcilerin hatıra diye bavuluna attığı havlular, çarşaflar ve bornozlar artık otellerin teknolojik takibinde. Dünya genelinde birçok otel, konukların yanlarında götürdüğü tekstil ürünlerinden kaynaklı kayıpları azaltmak amacıyla görünmez RFID çip uygulamasına geçiyor.

HAVLULAR GÖRÜNMEZ MİKROÇİPLERLE KORUNACAK

Lüks otellerden tatil köylerine kadar birçok konaklama tesisi, özellikle havlu ve nevresim gibi ürünlerin sıkça kaybolmasından şikayetçi. Otel yönetimleri, bu soruna çözüm olarak RFID (radyo frekansı tanıma) teknolojisini devreye aldı. Çarşaflara, havlulara ve bornozlara yerleştirilen mikroçipler sayesinde ürünlerin nerede ve ne zaman kaybolduğu tespit edilebilecek.

EKSİK ÜRÜNLERİN ÜCRETİ MÜŞTERİYE YANSIYACAK

Sistemde çipler doğrudan alarm vermiyor, ancak çalınan ya da kaybolan tekstil ürünlerinin bilgileri otelin bilgisayar sistemine anlık olarak işleniyor. Hangi ürünün hangi odada olduğunu, en son ne zaman kullanıldığını gösteren sistem, eksik ürünlerin bedelini doğrudan misafirin kartına yansıtma imkanı sunuyor.

HER YIL BİNLERCE AVROLUK KAYIP ÖNLENİYOR

Oteller için havlu, yastık kılıfı ve benzeri ürünlerin kaybı sadece küçük çaplı bir sorun değil, sektörde bu tür kayıplar yıllık binlerce avro maliyete neden oluyor. Yetkililer, görünmez çip sisteminin hem kayıpları azalttığını hem de envanter takibini kolaylaştırdığını belirtiyor.

Bazı misafirler bu uygulamayı fazla ileri bir önlem olarak değerlendirirken, otel çalışanları sistemin arkasında duruyor. "Bir havluyu götürmek, bir lambayı götürmekten farklı değil" diyerek uygulamanın ciddiyetine dikkat çekiyorlar.

Konaklama öncesi imzalatılan sözleşmelere eklenen maddelerle, kaybolan eşyaların ücretlerinin misafire yansıtılabileceği açıkça bildiriliyor. Böylece tesis kaynakları korunurken, yaşanabilecek tartışmaların da önüne geçiliyor.

TÜRKİYE'DE DE UYGULANMAYA BAŞLADI

ABD ve Asya’daki birçok büyük otel zincirinde uzun süredir kullanılan bu sistem, artık Türkiye'deki otellerde de uygulanmaya başlandı. Görünmez RFID çipler sayesinde hem misafirin konforu bozulmuyor hem de otel eşyalarının kontrolü sessizce sağlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi