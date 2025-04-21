Türkiye'de Tek! Britanya'dan İncelemek İçin Geldiler

Britanya'dan Erzincan'a gelen bilim insanları, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'ndeki Türkiye'nin tek ters lale koleksiyon bahçesinde incelemelerde bulundu. Ziraat Mühendisi Meral Aslay, 2006 yılından itibaren Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurtdışından temin edilen 38 ters lale türünün korunması ve ıslah çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.

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Türkiye'de Tek! Britanya'dan İncelemek İçin Geldiler

Britanya'dan gelen bilim insanları, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde bulunan Türkiye'nin tek ters lale koleksiyon bahçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Türkiye'de Tek! Britanya'dan İncelemek İçin Geldiler - Resim : 1

Ters laleleri Türkiye'nin birçok ilinin doğasından özel izinle topladıklarını belirten Ziraat Mühendisi Meral Aslay, "Ters lalelerde kültüre alma ve ıslah çalışmaları 2006 yılından beri yapılıyor. Bu çalışmalar uzun soluklu olup bir melez birey elde etmek için 4-7 yıl gibi bir süreye ihtiyaç bulunuyor. Çalışmalarımız sonucunda 27 adet melez çeşit adayı elde edilmiştir." dedi.

Türkiye'de Tek! Britanya'dan İncelemek İçin Geldiler - Resim : 2

Ters lale türlerinin birçoğunun endemik olup koruma altına alındığını bazı türler üzerinde farklı disiplinlerce çalışmalar yürütülerek hem gelecek nesillerin kullanımına sunulduğunu hem de muhafaza altına alındığını vurgulayan Aslay, "Doğadan soğanlı bitki toplamak için Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nden (BÜGEM) izin almak suretiyle çalışma yapılabiliyor. Biz de araştırma izni aldıktan sonra 2006 yılından itibaren Erzincan, Erzurum, Bitlis, Ardahan, Kars, Van, Hakkari, Elazığ, Malatya, Ağrı, Siirt, Şırnak, Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Edirne, Antalya, Muğla, Bayburt, Tunceli, Gaziantep ve Hatay illerinden 34 türe ait materyal topladık. Enstitü Ters lale Koleksiyon Bahçesi'nde 34 tür ülkemize ait 4 tür ise yut dışından temin edilmiş olup toplamda 38 tür bulunuyor." diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Erzincan araştırma Britanya
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