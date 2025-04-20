Doğum İçin Yer Bulamayan Anne Kedi Bakın Nereye Doğurdu

Erzurum'da bir sokak kedisi, doğurmak için en güvenli alan olarak bir iş yerinde bulunan çekmeceyi seçti. Kediye Erzurum esnafı sahip çıktı.

Son Güncelleme:
Doğum İçin Yer Bulamayan Anne Kedi Bakın Nereye Doğurdu

Erzurum’un Oltu ilçesinde bir sokak kedisi işyerine girerek çekmecede doğumunu gerçekleştirdi. Tatlı kediye Erzurum esnafı sahip çıktı.Erzurum’un Oltu ilçesinde ilginç ve bir o kadar da yürek ısıtan bir olay yaşandı. İlçede esnaflık yapan Emrah Ceylan’ın iş yerinde uzun süredir girip çıkan sokak kedisi, kullanılmayan bir çekmeceyi doğum yapmak için yuva olarak seçti. Emrah Ceylan, sabah saatlerinde iş yerini açtığında içeriden gelen yavru kedi sesini fark etti. Sesin nereden geldiğini ilk başta bulamayan Ceylan, çekmecelerden birini açtığında büyük bir sürprizle karşılaştı. Sokak kedisi, kullanılmayan çekmeceye yavrusunu doğurmuştu.

YAVRULARI ÇEKMECEDE BULDU

Emrah Ceylan yaşadıklarını şöyle anlattı: "İş yerime zaman zaman bir sokak kedisi girip çıkıyordu ama pek önemsememiştik. Bu sabah yavru kedi sesi gelince etrafa bakmaya başladım. Sesin geldiği noktaya gittiğimde çekmeceyi açtım ve orada yeni doğmuş minicik bir yavru gördüm. Biraz sonra anne kedi de geldi, karnını doyurdu. Şimdi yavru kedimiz mışıl mışıl uyuyor. Çekmecede dünyaya geldiği için adını ’Çekmece’ koyduk. Hem anneye hem yavruya elimizden geldiğince bakacağız."

Duyarlı esnaf, anne kedinin sokakta yiyecek aramak zorunda kalmaması için su ve mama da temin etti. Bu duyarlı davranışı, çevredeki vatandaşların da takdirini topladı. İşyeri müşterilerinden Furkan Gün ise yaşanan olayı şöyle değerlendirdi: "Alışveriş için geldim, iş yeri sahibinin çekmeceyle uğraştığını görünce sordum. Kedinin burada yavruladığını öğrenince çok şaşırdım. Gerçekten çok ilginç ve güzel bir olay. Esnafımıza teşekkür ediyorum, kedilere yardım etmiş. Böyle duyarlı insanların sayısı artmalı."

Gram Altın Göz Kırptı, Rotası Belli Oldu! Finans Devleri Peş Peşe AçıkladıGram Altın Göz Kırptı, Rotası Belli Oldu! Finans Devleri Peş Peşe AçıkladıEkonomi

O Uygulama 81 İlde Resmen Ücretsiz Oldu! Aileler Tek Kuruş Para ÖdemeyecekO Uygulama 81 İlde Resmen Ücretsiz Oldu! Aileler Tek Kuruş Para ÖdemeyecekEkonomi

Kaynak: İHA

Etiketler
Kedi Erzurum doğum
Son Güncelleme:
Kontrolden Çıkan Araç Bariyerlere Saplandı: 2 Yaralı Kontrolden Çıkan Araç Bariyerlere Saplandı: 2 Yaralı
Öğretmen ve Öğrencilere Ücretsiz Oldu! Resmen Harekete Geçildi Öğretmen ve Öğrencilere Ücretsiz Oldu! Resmen Harekete Geçildi
Hurdacı Dükkanı Alev Topuna Döndü Hurdacı Dükkanı Alev Topuna Döndü
2025’te Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılacak mı? Gözler MEB'in Açıklayacağı Takvimde 2025’te Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılacak mı? Gözler MEB'in Açıklayacağı Takvimde
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin 81 İlinde Tümden Yasaklandı! Bunu Yapan Yandı, 40 Bin Lira Cezası Var Türkiye'nin 81 İlinde Tümden Yasaklandı! Bunu Yapan Yandı, 40 Bin Lira Cezası Var
Tapusu Olan Herkes İçin Kritik Süreç! Bu 90 Güne Dikkat Tapusu Olan Herkes İçin Kritik Süreç! Bu 90 Güne Dikkat
Türkiye'nin Giyim Devlerinden İndirim Hilesi! Rekor Para Cezası Kesildi Türkiye'nin Giyim Devlerinden İndirim Hilesi! Rekor Para Cezası Kesildi
Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrasında 1 Milyon Liranın Mevduat Getirisi Değişti! Faiz Tablosu Tersine Döndü 1 Milyon Liranın Mevduat Getirisi Değişti! Faiz Tablosu Tersine Döndü
Koç Holding'in Gözdesi Tofaş’tan Yeni Rekor! Tam 256 Milyon Avro... Koç Holding'in Gözdesi Tofaş’tan Yeni Rekor! Tam 256 Milyon Avro...