Kokan Su Şişesi ve Termosları Tertemiz Yapıyor! Bu Yöntemi Duyunca Çok Şaşıracaksınız

Evde hijyenik ve pratik temizlik yöntemleri arayanlar için oldukça dikkat çeken bir öneri bir TikTok kullanıcısından geldi.

Kokan Su Şişesi ve Termosları Tertemiz Yapıyor! Bu Yöntemi Duyunca Çok Şaşıracaksınız

TikTok kullanıcısının özellikle metal su şişelerini temizlemekte zorlananlar için bu sıra dışı yöntem, zaman ve enerji tasarrufu sağlıyor. Milyonlarca izlenen video sayesinde artık su şişelerini ovmaya gerek kalmadan tertemiz hale getirmek mümkün.

Kokan Su Şişesi ve Termosları Tertemiz Yapıyor! Bu Yöntemi Duyunca Çok Şaşıracaksınız - Resim : 1

DİŞ PROTEZİ TABLETLERİ İLE SU ŞİŞESİ NASIL TEMİZLENİR?

TikTok'ta viral olan bu temizlik yöntemi, metal su şişelerini diş protezi tabletleriyle zahmetsizce temizleme fikrine dayanıyor. Bu küçük ama etkili tabletler, şişenin iç yüzeyine ulaşan köpükler üreterek kirleri ve kötü kokuları ortadan kaldırıyor.

Uygulama oldukça basit:

-Temizlemek istediğiniz metal su şişesine 2-3 adet diş protezi tableti atın.

-Şişeyi neredeyse ağzına kadar sıcak su ile doldurun.

-Tabletler çözülüp köpürmeye başladığında temizlik süreci başlıyor.

-Yaklaşık 30 dakika bekledikten sonra şişeyi iyice durulayın.

Bu yöntem, özellikle dar ağızlı şişelerde fırça kullanmadan temizlik yapmayı mümkün kılıyor.

Kokan Su Şişesi ve Termosları Tertemiz Yapıyor! Bu Yöntemi Duyunca Çok Şaşıracaksınız - Resim : 2

NEDEN DİŞ PROTEZİ TABLETİ?

Diş protezi tabletleri; oksitleyiciler, peroksit bazlı ağartıcılar, karbonat gibi güçlü içeriklere sahiptir. Bu sayede sadece diş protezlerini değil, çini, porselen, cam, seramik ve metal yüzeyleri de etkili bir şekilde temizleyebilir. Küçük çatlaklara ve ulaşılması zor bölgelere nüfuz eden kabarcıklar sayesinde detaylı temizlik sağlar.

Ayrıca bu tabletler, sadece su şişelerinde değil; .aydanlık ve su ısıtıcılarında oluşan mineral birikintilerini gidermek, porselen lavaboları ve seramik yüzeyleri parlatmak için de kullanılabilir.

VİRAL TEMİZLİK VİDEOSU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Bu yöntem TikTok kullanıcılarının da büyük ilgisini çekti. Yayınlanan video 1,1 milyon izlenme, 13.600 beğeni ve 178 yorum aldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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