O Uygulama 81 İlde Resmen Ücretsiz Oldu! Aileler Tek Kuruş Para Ödemeyecek
Milyonlarca anne babayı ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanlığı’nın attığı adımla birlikte o uygulama 81 il genelinde ücretsiz olarak yapılacak.
Kaynak: ANKA
Sağlık Bakanlığı, gebelere yönelik koruyucu sağlık uygulamalarında önemli bir adım attı. Güncellenen aşı takvimine göre, gebeliğin ikinci ve üçüncü trimester döneminde, 36. haftaya kadar uygulanmakta olan tetanoz ve difteri aşısına artık boğmaca aşısı da eklendi.
81 İL GENELİNDEKİ MERKEZLERDE ÜCRETSİZ YAPILACAK
İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Bilim Komisyonu Aşı Çalışma Grubu üyesi Uzm. Dr. Selda Handan Karahan, yeni uygulamanın detaylarını paylaştı. Karahan, Nisan ayı itibarıyla boğmaca aşısının tüm aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz olarak sunulacağını belirtti.
3 YILDA BİR SALGIN OLARAK ORTAYA ÇIKIYOR
Uzm. Dr. Karahan, boğmaca hastalığının özellikle yenidoğanlar için ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. Boğmaca enfeksiyonunun ortalama her 3-4 yılda bir salgınlar şeklinde ortaya çıkabildiğini ifade eden Karahan, annelere yapılacak aşı sayesinde hem annenin hem de doğacak bebeğin bağışıklığının güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.
YENİDOĞANLAR İÇİN HAYATİ RİSK TAŞIYOR
Karahan, bebeklerin boğmaca aşısını ancak ikinci ay itibarıyla olabildiğini hatırlatarak, bu sürede korunmasız kalan yenidoğanların ağır enfeksiyon riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Dr. Karahan, boğmacanın, yenidoğan döneminde ağır seyredebileceğini, solunum yetmezliğine ve hatta ölüme yol açabileceğinin altını çizdi. Bebeğin ilk dönemine değinen Uzman Doktor, aşının bebeğin ilk aylarında önemli ölçüde bir koruma sağlayacağını ifade etti.