O Uygulama 81 İlde Resmen Ücretsiz Oldu! Aileler Tek Kuruş Para Ödemeyecek

3 YILDA BİR SALGIN OLARAK ORTAYA ÇIKIYOR

Uzm. Dr. Karahan, boğmaca hastalığının özellikle yenidoğanlar için ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. Boğmaca enfeksiyonunun ortalama her 3-4 yılda bir salgınlar şeklinde ortaya çıkabildiğini ifade eden Karahan, annelere yapılacak aşı sayesinde hem annenin hem de doğacak bebeğin bağışıklığının güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.