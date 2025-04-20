Kontrolden Çıkan Araç Bariyerlere Saplandı: 2 Yaralı

İstanbul Ümraniye'de kontrolü kaybeden araç bariyerlere saplanarak durabildi.

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Kontrolden Çıkan Araç Bariyerlere Saplandı: 2 Yaralı

İstanbul Ümraniye'de kontrolden çıkan 34 HYV 960 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı ve kaza sonucunda 2 kişi yaralandı.

Üsküdar-Altunizade Bağlantı Yolu Yamanevler Mahallesi mevkisinde ilerleyen 34 HYV 960 plakalı hafif ticari araç, sürücü A.C'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Küçüksu Kavşağı kenarındaki bariyerlere saplandı.

Bariyerin, aracın ön kısmından girip arka kapısından çıktığı araçtaki sürücü A.C. ile yanında bulunan kişi, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bariyere saplanan otomobil uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden iş makinesi yardımıyla çıkarıldı.

Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

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Kaynak: AA

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Trafik kazası İstanbul
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