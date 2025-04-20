Gram Altın Göz Kırptı, Rotası Belli Oldu! Finans Devleri Peş Peşe Açıkladı
Küresel piyasalarda artan belirsizlikler ve ABD’nin agresif ticaret politikaları, yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltirken, altın fiyatları yeni rekorlara göz kırpıyor. Dolar/TL kurundaki dalgalanma ve ons altındaki yukarı yönlü hareket, iç piyasada gram altın fiyatlarını da doğrudan etkiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifelerine yönelik hamleleri ve Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelttiği eleştiriler, küresel risk algısını artırıyor. Bu gelişmelerin gölgesinde altına olan talep hızla yükseliyor.
İKİ KURUMDAN DİKKAT ÇEKEN ALTIN TAHMİNİ
Uluslararası finans kuruluşları da bu yükseliş trendine paralel olarak tahminlerini yukarı yönlü güncelliyor. Citi Research, ons altın için üç aylık hedefini 3.200 dolardan 3.500 dolara revize etti. Avustralya merkezli ANZ ise yıl sonu beklentisini 3.600 dolara çıkardı.
Öte yandan Çinli sigorta şirketlerine altına yatırım izni verilmesiyle birlikte, yıllık bazda yaklaşık 255 tonluk ek talep oluşabileceği ifade ediliyor. Bu durum, altın fiyatlarını yukarı taşıyabilecek önemli bir etken olarak görülüyor.
‘GRAM ALTIN 6 BİN TL'Yİ GÖREBİLİR’
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de gram altın için iddialı bir öngörüde bulundu. Memiş, gram altının yıl sonuna kadar 4.500 TL’ye ulaşabileceğini, 12 aylık süreçte ise 6.000 TL seviyesinin mümkün olduğunu belirtiyor.
Ons altın için 4.250 dolar hedefi veren Memiş, kısa vadeli düşüşlerin yatırımcılar için alım fırsatı yaratabileceğini ancak özellikle Haziran ayı itibarıyla yükseliş eğiliminin hız kazanacağını ifade ediyor. ABD’nin ticaret politikalarının belirsizlik oluşturduğunu ve bunun altın talebini güçlendirdiğini de vurguluyor.
5.000 TL’Yİ TEST EDİLEBİLİR
Bazı piyasa uzmanları da gram altının yıl sonunda 5.000 TL seviyesini test edebileceğini ancak bu süreçte kısa vadeli geri çekilmelerin yaşanabileceğini öngörüyor. Ayrıca bankaların altın alış-satış farklarını daraltması da bazı yatırımcılar tarafından fiyatlarda düşüş sinyali olarak değerlendiriliyor.