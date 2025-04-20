Gram Altın Göz Kırptı, Rotası Belli Oldu! Finans Devleri Peş Peşe Açıkladı

İKİ KURUMDAN DİKKAT ÇEKEN ALTIN TAHMİNİ

Uluslararası finans kuruluşları da bu yükseliş trendine paralel olarak tahminlerini yukarı yönlü güncelliyor. Citi Research, ons altın için üç aylık hedefini 3.200 dolardan 3.500 dolara revize etti. Avustralya merkezli ANZ ise yıl sonu beklentisini 3.600 dolara çıkardı.

Öte yandan Çinli sigorta şirketlerine altına yatırım izni verilmesiyle birlikte, yıllık bazda yaklaşık 255 tonluk ek talep oluşabileceği ifade ediliyor. Bu durum, altın fiyatlarını yukarı taşıyabilecek önemli bir etken olarak görülüyor.