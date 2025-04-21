Bu Telefon Numaraları Ararsa Sakın Açmayın

Son günlerde Almanya başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde Avusturya kodlu şüpheli telefon aramaları artış gösterdi. Telefon ekranında "+43" ile başlayan numaralarla yapılan bu aramalar, vatandaşları hem endişelendiriyor hem de kişisel bilgileri tehlikeye atıyor. Uzmanlar, bu aramaların ardında profesyonel dolandırıcılık şebekelerinin olduğunu belirtiyor.

KENDİLERİNİ KURUM GİBİ TANITIYORLAR

Şüpheli aramalarda dikkat çeken en önemli detay ise arayan kişilerin kendilerini banka, sigorta şirketi veya büyük kurumsal firmaların çalışanı gibi tanıtması.

Dolandırıcılar, çeşitli bahanelerle vatandaşları ikna etmeye çalışarak kimlik numarası, banka bilgileri, şifre gibi kritik verileri ele geçirmeye çalışıyor. Aynı numaradan birden fazla kez aranmak ise insanların telefonu açma ihtimalini artırmak için sıkça kullanılan bir yöntem.

BU NUMARALAR ARARSA SAKIN AÇMAYIN

Yetkililer şu ana kadar tespit edilen ve şüpheli bulunan bazı numaraları paylaştı. Bu numaralardan gelen çağrıların kesinlikle cevaplanmaması ve hiçbir şekilde bilgi paylaşılmaması gerekiyor:

+43 3723 6636228

+43 664 8570613

+43 3766 1315149

Uzmanlar, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı şu önlemleri tavsiye ediyor:

Bu tarz numaraları hemen engelleyin.

Telefonunuzda spam ve dolandırıcılık uyarı sistemlerini aktif hale getirin.

Aramaları aldıysanız, durumu yetkili kurumlara (örneğin BTK veya yerel güvenlik birimleri) bildirin.

Kişisel bilgilerinizi asla telefonla paylaşmayın.

Kaynak: Haber Merkezi