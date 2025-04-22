WhatsApp Artık Bu Telefonlarda Çalışmayacak! 8 Gün Sonra Geçerli Olacak

Dünyanın en yaygın kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren yeni bir kararla gündemde. Meta çatısı altında geliştirilen uygulama, 1 Mayıs 2025 itibarıyla bazı eski Android ve iPhone modellerinde çalışmayı tamamen durduracak.

WhatsApp, düzenli güvenlik güncellemeleri ve performans iyileştirmeleri kapsamında artık bazı eski işletim sistemlerine destek sunmayacak. Bu karar, başta mesaj gönderme ve sesli görüntülü arama gibi temel özelliklerin devre dışı kalmasına yol açacak. Özellikle Android 5.0 ve altı sürümleri, ayrıca iOS 12 ve altındaki iPhone modelleri bu değişiklikten doğrudan etkilenecek.

İŞTE WHATSAPP'IN ARTIK ÇALIŞMAYACAĞI TELEFON MODELLERİ

Meta, destek kesilecek modellerin listesini kullanıcılarla paylaştı. İşte artık WhatsApp çalışmayacak bazı telefonlar:

Apple

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 6 ve 6 Plus

Samsung

Galaxy Ace Plus

Galaxy Note 3 ve Note 3 Neo

Huawei

Ascend P6 S

GX1S

LG

Optimus 4X HD

Optimus G

Motorola

Moto G (1. nesil)

Moto X (ilk sürüm)

NEDEN BU KARAR ALINDI?

Meta, bu tür kararları uygulamanın performansını korumak ve kullanıcıların güvenliğini sağlamak amacıyla alıyor. Eski cihazlar, yeni özellikleri çalıştırmakta yetersiz kalırken, aynı zamanda siber tehditlere karşı daha savunmasız hale geliyor.

Kaynak: Haber Merkezi