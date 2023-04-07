Kırmızı listedeki vaşağın sesi ilk kez bu kadar uzun süreyle kayıt altına alındı

Doğa Koruma Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin biyolojik çeşitlilik envanterini çıkarmak ve avcılıkla mücadele çerçevesinde kentin farklı noktalarına çok sayıda fotokapan kuruldu.

Kurulan fotokapanlardan birine, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak takıldı.

İLK KEZ BU KADAR UZUN SÜREYLE KAYIT ALTINA ALINDI

Görüntülerde, vaşak uzun süre çiftleşmek için eşine seslenirken yer alıyor. Fotokapan sayesinde vaşağın sesi ilk kez bu kadar uzun süreyle kayıt altına alınmış oldu.