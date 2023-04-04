Dağ keçileri buzlanmayı önlemek için yola dökülen tuzları yedi

Giresun'da koruma altında bulunan yaban keçileri, tuz ihtiyaçlarını karşılamak için karayoluna kadar indi. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Giresun'un Şebinkarahisar ve Alucra ilçelerinde koruma altında bulunan yaban keçileri, tuz ihtiyaçlarını gidermek için Alucra-Şebinkarahisar yoluna indi. Yaban keçilerinin indikleri karayolunda bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İlçede buzlanmaya karşı dökülen tuzlardan ihtiyaçlarını gideren yaban keçilerinin o anları, kara yolunda seyir halindeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde, yaban keçilerinin kara yolunda araçlardan kaçmayan keçilerin yolu yaladıkları görülüyor.

Tuz ihtiyacını gidermek için karayoluna kadar inen yaban keçilerinin yolu yalamasının sebebi, kış aylarında Karayolları ekipleri yolda buz oluşmaması için tuz serpmesi sonucu tuz bir süre asfalt yüzeyinde kalıyor. Tuza ihtiyaç duyan yaban hayvanları da yollara kadar inmesine neden oluyor. Tuz sayesinde iştahlanan hayvanların daha fazla yiyerek yağlanmasının sağlandığını kaydeden uzmanlar yağlanan hayvan da kışın soğuk günlerini hastalanmadan sağlıklı olarak atlatıldığını belirtiyor.

Kaynak: İHA

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