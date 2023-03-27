Hakkari'de baharın müjdesi kardelenler arasında santur çaldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğretmen olarak görev yapan Ümit Bartın, baharın müjdesi olarak kabul edilen kardelen çiçekleriyle süslü ovada santur çaldı.

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Hakkari il merkezi ve ilçelerini karış karış gezip farklı etkinliklerle tanıtmaya devam eden öğretmen Ümit Bartın, bu hafta da kardelenler arasında santur ziyafeti sundu.

Hindistan ve İran enstrümanı olan santuru, ilçenin ovası içinde baharın gelişiyle yeşeren kardelen çiçeklerinin içinde çalan Bartın, "Bahar mevsimiyle beraber Yüksekova’nın her tarafı güzelliklere bürünüyor. Bunun yanında yine açılan kardelen çiçekleri ve ovada yaşayan birçok farklı kuş türleri de bu güzelliğe ortak oluyor. Bu bölgenin farklı farklı yerlerini gezip birçok ilginç anlara tanık oluyorum. Bunu insanlarımızla paylaşıp, yaşadığımız yerde ne kadar büyük zenginlikler olduğunu bu şekilde göstermek istiyorum. Yıllardır Yüksekova’da gezilerim devam ediyor" dedi.

 
 
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