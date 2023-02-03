Kardan gelin yaptılar, 400 bin liralık altın taktılar

Muş'ta etkili olan kar yağışını eğlenceye dönüştüren esnaf, kardan adam yerine gelin yapıp 300 gram altın taktı.

Muş’ta hafta sonu başlayan ve etkisini aralıklarla devam ettiren kar yağışı, kimine çile kimine ise eğlence oldu.

Türkiye’nin en çok kar yağışı alan illerinden olan ve bu yıl kar ile geç buluşan Muş’ta, esnaf karı eğlenceye dönüştürdü. Esnaflar yaptıkları kardan geline 400 bin lira değerinde olan 350 gram altın taktılar.

Muş Belediyesi ek hizmet binası civarındaki esnaf, kardan adam yerine gelin yaptı. Birlik içerisinde yapılan kardan gelini kuyumcu esnafı Ekrem Akdaş ve İbrahim Akdaş, altınlarla süsledi. Kardan gelini görenler ise fotoğraf çekerek, anı ölümsüzleştirdi.

Kar yağışını eğlenceye dönüştürdüklerini belirten vatandaşlardan Saim Deniz, “Muş’a kar yağdı. Kuyumcu esnaf kardeşimiz kardan gelin yaptı. Kardan geline 300 gramdan fazla altın takıldı. Kar yağışını eğlenceye dönüştürdük. Kar biraz geç geldi ama eğlenceli geldi” dedi.

Kaynak: İHA

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