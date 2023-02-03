Kangal köpeği kuzunun süt annesi oldu

Elazığ’ın Baskil ilçesinde bir işletmede kangal köpeği, annesinin sahiplenmediği yavru kuzuya annelik yaparak onu emziriyor.

Son Güncelleme:

Elazığ'da annesinin sahiplenmediği 1 kuzuya, kangal köpeği sahip çıktı. Köpek, kuzuyu emziriyor ve kendi yavruları gibi bakıyor.

Dişi kangal köpeği kuzuyu emzirmeye ve kendi yavrularıyla birlikte bakmaya başladı. Kangal köpeğinin kuzuyu emzirdiği anlar sahipleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Kar yağışını halay çekerek kutladılar Kar yağışını halay çekerek kutladılar
Motosiklete ip bağlayıp karda kaydı Motosiklete ip bağlayıp karda kaydı
Dağdan yuvarlanan kaya korku dolu anlar yaşattı: Ev savaş alanına döndü Dağdan yuvarlanan kaya korku dolu anlar yaşattı: Ev savaş alanına döndü
Baraj suları altında kalacak Yusufeli'nde yavru köpekler iş makinesiyle kurtarıldı Baraj suları altında kalacak Yusufeli'nde yavru köpekler iş makinesiyle kurtarıldı
Elektrik tellerinde mahsur kalan güvercinler için itfaiyeden operasyon Elektrik tellerinde mahsur kalan güvercinler için itfaiyeden operasyon
Londra Oyuncak Fuarı başladı Londra Oyuncak Fuarı başladı
Buz patencilerinden Çıldır Gölü yüzerinde otomobil ile antrenman Buz patencilerinden Çıldır Gölü yüzerinde otomobil ile antrenman
Hatay'da mozaik sanatçısı 500 bin taşla 3 boyutlu zeytin ağacı mozaiği yaptı Hatay'da mozaik sanatçısı 500 bin taşla 3 boyutlu zeytin ağacı mozaiği yaptı
İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakma girişimine karşı Mardinli gençlerden kiliselerde barış mesajı İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakma girişimine karşı Mardinli gençlerden kiliselerde barış mesajı
Engelini, çok sevdiği Kangallarla aştı, ömrünün kalanını onlara adadı Engelini, çok sevdiği Kangallarla aştı, ömrünün kalanını onlara adadı
Erzurum'da anayola inen kurt sürüsü cep telefonu kamerasına yansıdı Anayola inen kurt sürüsü cep telefonu kamerasına yansıdı
Metrobüste akrobasi şovu yaptı Metrobüste akrobasi şovu yaptı
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Koca'dan açıklama üstüne açıklama: Bu belirtiler varsa hemen 112'yi arayın Bakan Koca'dan açıklama üstüne açıklama: Bu belirtiler varsa hemen 112'yi arayın
Tuğba Altıntop: 8 tane imam nikahı kıydım, baktım olmadı hemen ayrıldım Tuğba Altıntop: 8 tane imam nikahı kıydım, baktım olmadı hemen ayrıldım
EYT'lilerin maaşları belli oldu: Açlık sınırının altında kaldı EYT'lilerin maaşları belli oldu
Meteoroloji uzmanı günleri verip uyardı: Kar fırtınası Türkiye'nin peşini bırakmayacak! Meteoroloji uzmanı günleri verip uyardı: Kar fırtınası Türkiye'nin peşini bırakmayacak!
Aşk yaşıyorlar iddiası: Hadise Galatasaray maçına Icardi için gitmiş! Aşk yaşıyorlar iddiası: Hadise Galatasaray maçına Icardi için gitmiş!