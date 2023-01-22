İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakma girişimine karşı Mardinli gençlerden kiliselerde barış mesajı

İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakma girişimine karşı Mardin’deki bir grup genç kiliselerde gül dağıtarak barış mesajı verdi.

İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılma girişimine Dinlerin ve dillerin şehri Mardin’de çok anlamlı bir tepki geldi.

Bir grup genç hoş görü kenti Mardin’deki kiliseleri tek tek gezerek farklı din temsilcilerine gül dağıttı.

Gül dağıtan gençlerden İbrahim Halil Yetim, “Dün İsveç’te yaşanılan hadise ile alakalı Müslüman gençler olarak nasıl bir tepki verebiliriz diye düşündük. Peygamber efendimizin önerisine karar verdik. Bugün kiliseleri ziyaret edip Müslümanlık algısına yakışır bir şekilde tepkimizi dile getireceğiz. Kendilerine gül dağıtacağız. İslamiyet öyle bir dindir ki, sizi öldürmeye gelen dahi sizle dirilir.” dedi

 

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