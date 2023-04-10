Hazar Gölü üzerinde doğan güneş hayran bıraktı: O anlar drone ile görüntülendi

Elazığ'da Hazar Gölü'nde gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyandı. Ortaya çıkan manzara görenleri hayran bıraktı.

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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, derinliği ile Türkiye'de ilk sırada yer alan, 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip Hazar Gölü'nde, eşsiz manzara ve gün doğumunun birleşmesi sonucu kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Göl üzerinde güneşin yüzünü gösterdiği esnada beliren kızıllık gün doğumunu görsel şölene dönüştürdü. Gün doğumunun göl üzerinde oluşturduğu eşsiz anlar, dron ile havadan görüntülendi.

İlçe sakinlerinden Saim Sürmez, "İlçemiz, Hazar Gölü'yle, doğasıyla, güzelliğiyle harika bir yer. Çevre illerden gelenler oluyor. Göldeki gün doğumu ve gün batımı çok güzel" dedi.

 

Kaynak: İHA

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