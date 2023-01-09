Farklı bir kestane pişirme yöntemi.. Fıstık soyar gibi soymanızı da sağlıyor

Kestane mevsimindeyiz. Sokaklarda mis gibi kestaneler kokuyor. Ama sokakta satılanlar cep yakıyor. Evde kestane pişirirken bu yöntemi denerseniz hem daha bereketli olacak hem daha lezzetli.

Eskiden evlerde soba üzerinde kestane pişirmek yaygındı. O tadı şimdilerde elde etmek pek mümkün değil.

Ancak tavada da kestane pişirmek mümkün.

İhtiyacınız olan tek şey bir tava ve çokça kestane.

Lokum gibi kestane nasıl yapılır?

Milliyet'te yer alan bir içerikte; Hem pratik hem sağlıklı hem de lezzetli kestanenin tarifi paylaşıldı. Eğer evde sizde kestane yapmak istiyorsanız bu tarifi deneyebilirsiniz.

Tavada kestane



Öncelikle kestanelerinizi güzelce yıkayın. En çıkıntılı bölümünden üzerinde “+” yapacak şekilde çizikler atın.

Ancak dikkat etmeniz gereken nokta kesiklerin çok derine girmemesi. Bıçakla kesmekten daha kolay bir yol arayanlar için bu işlemi yapan aparatlar satılmaktadır.

Çizdiğiniz kestaneleri derin bir kabın içinde suda bekletin. Suda bekletme işlemi 2 saat kadar sürmeli.

Eğer suda bekletecek kadar vaktiniz yoksa kilo başına bir çay bardağı kadar su koyarak hemen tavaya da alabilirsiniz.

Suda bekletme işlemi sayesinde içi daha yumuşak oluyor.

Orta yükseklikteki ateşte yaklaşık 20 dakika pişirirseniz kestaneleriniz hazır olacaktır.