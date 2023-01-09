Farklı bir kestane pişirme yöntemi.. Fıstık soyar gibi soymanızı da sağlıyor

Kestane pişirirken hiç uğraşmanıza gerek yok. Bu yöntemle pişen kestaneyi fıstık soyar gibi soyacaksınız. Yumurta soymaktan bile daha kolay soyuluyor.

Son Güncelleme:
Farklı bir kestane pişirme yöntemi.. Fıstık soyar gibi soymanızı da sağlıyor

Kestane mevsimindeyiz. Sokaklarda mis gibi kestaneler kokuyor. Ama sokakta satılanlar cep yakıyor. Evde kestane pişirirken bu yöntemi denerseniz hem daha bereketli olacak hem daha lezzetli.

Eskiden evlerde soba üzerinde kestane pişirmek yaygındı. O tadı şimdilerde elde etmek pek mümkün değil.

Ancak tavada da kestane pişirmek mümkün.

İhtiyacınız olan tek şey bir tava ve çokça kestane.

Lokum gibi kestane nasıl yapılır?

Milliyet'te yer alan bir içerikte; Hem pratik hem sağlıklı hem de lezzetli kestanenin tarifi paylaşıldı. Eğer evde sizde kestane yapmak istiyorsanız bu tarifi deneyebilirsiniz.

Farklı bir kestane pişirme yöntemi.. Fıstık soyar gibi soymanızı da sağlıyor - Resim : 1

Tavada kestane


Öncelikle kestanelerinizi güzelce yıkayın. En çıkıntılı bölümünden üzerinde “+” yapacak şekilde çizikler atın.

Ancak dikkat etmeniz gereken nokta kesiklerin çok derine girmemesi. Bıçakla kesmekten daha kolay bir yol arayanlar için bu işlemi yapan aparatlar satılmaktadır.

Çizdiğiniz kestaneleri derin bir kabın içinde suda bekletin. Suda bekletme işlemi 2 saat kadar sürmeli.

Eğer suda bekletecek kadar vaktiniz yoksa kilo başına bir çay bardağı kadar su koyarak hemen tavaya da alabilirsiniz.

Suda bekletme işlemi sayesinde içi daha yumuşak oluyor.
Orta yükseklikteki ateşte yaklaşık 20 dakika pişirirseniz kestaneleriniz hazır olacaktır.

Son Güncelleme:
Uyku öncesi 4 adet kayısı ve 1 bardak su o sorunu bitiriyor - Kimse bilmiyordu Yaşam 09 Ocak 2023 02:33
Kelle paça kadar etkiliymiş.. Bir kase içmek bile koruyor Yaşam 09 Ocak 2023 02:18
Lahana böyle pişerse daha doyurucu oluyormuş - Hiç denememiştik Yaşam 08 Ocak 2023 20:01
Geleneksel bir lezzet - Tel kadayıf yaparken lezzeti 2'ye katlayan yöntem Yaşam 07 Ocak 2023 20:23
ÇOK OKUNANLAR
Kelle paça kadar etkiliymiş.. Bir kase içmek bile koruyor Kelle paça kadar etkiliymiş.. Bir kase içmek bile koruyor
Uyku öncesi 4 adet kayısı ve 1 bardak su o sorunu bitiriyor - Kimse bilmiyordu Uyku öncesi 4 adet kayısı ve 1 bardak su o sorunu bitiriyor - Kimse bilmiyordu
Bir damla sirke bile yetiyormuş * Boşuna para harcamayın Bir damla sirke bile yetiyormuş * Boşuna para harcamayın
Farklı bir kestane pişirme yöntemi.. Fıstık soyar gibi soymanızı da sağlıyor Farklı bir kestane pişirme yöntemi.. Fıstık soyar gibi soymanızı da sağlıyor
Garanti Bankası'ndan 2023'te zamlı promosyon Garanti Bankası'ndan 2023'te zamlı promosyon