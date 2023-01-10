Aşçılar kek yaparken bu yöntemi uyguluyor - Kek asla sönmüyor

Bugün sizlerle kekin puf puf kabarmasını sağlayan püf noktaları paylaşacağız.

Çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kek evde çok daha iyi yapılıyor. Pastanelerdeki kekler nedendir bilinmez puf puf kabarıyor. Evdeki kekler lezzetli olsa da çabuk sönebiliyor.

Kek yaparken işinize yarayacak bir tarif var.

Şimdi sizlerle paylaşacağımız bu tarifi bir yere not edin ve kekinizi bu tarife göre yapın.

SÖNMEYEN KEK TARİFİ İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER

Haber7'de yer alan bir içerikte; Kekin sönmemesi için yapılması gerekenler sıralandı.

- Kekinizin aniden sönmesinin ve asla kabarmamasının birçok nedeni olabilir. Bunun başlıca sebeplerinden biri elbette ki ısı değişimleri. Siz kekinizi her ne kadar doğru adımlarla yapmış olursanız olun eğer fırınınızı uygun sıcaklıkta ısıtmamışsanız ya da pişme aşamasında sürekli fırının kapağını açıp kapatıyorsanız o kekin sönme ihtimali yüksektir.

- Tariflerde özellikle fırınınızı önden belli bir sıcaklıkta ısıtmanız gerektiği ve belli bir sıcaklıkta pişirmeniz gerektiği yazar. İlk 20-25 dakika bu ısıyla asla oynamadan, fırının kapağını açıp ısı değişimleri yaşatmadan kekinizi pişirin. Daha sonraki aşamalarda da içinin pişip pişmediğini kontrol etmek amacıyla sert bir cismi (bıçak, çatal gibi) aniden kekin içerisine batırmayın. Maksimum birkaç kez kürdanla test edin. Keke dokunduracağınız sert ve keskin cisimler kıvamının bozulmasına neden olabilir. Bu şekilde pişirmeye ve test etmeye özen gösterin.

- Kekin kabarmamasının ya da sönmesinin bir başka nedeni ise fırınınızın ta kendisi. Fırının pişirme performansı, her yere eşit miktarda ısıyı dağıtamıyor olması, kapağında yaşanan tam kapanmama ve ısıyı içinde tutama problemleri kekinizin sönmesine neden olabilir. Özellikle daha hızlı olması bir şekilde pişmesi için fanlı programlarda pişirdiğiniz keklerde bu sorunu yaşamanız olası. Bu nedenle ısıyı doğru yayan bir fırın kullandığınızdan emin olun.

- Bir diğer sorun da tarifte kullanılan malzemelerin bayat olması. Özellikle yumurtanın bayat olması kekin iyice kabarmamasına neden oluyor. Kabartma tozunun kullanım tarihinin geçmiş olması ya da uygun şekillerde saklanmamış olması da kekin sönmesine neden olur. Yapılan bir diğer hata ise kek pişince hemen dışarıya çıkarmak. Bu şekilde kekinizde aniden sönmeler görebilirsiniz. Sönmeyi bırakın kekiniz çökebilir.

Evet bu bilgiler sayesinde yapacağınız kekler artık sönmeyecek. Tek yapmanız gereken kekinizi yaparken bu bilgileri uygulamak.

Öğrendiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla da paylaşın. Böylelikle onların da yapacağı kekler hem lezzetli olacak hem de asla sönmeyecek.