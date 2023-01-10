Lokanta usulü mercimek çorbasının sırrıymış - Teknik çok basit

Lokanta usulü mercimek çorbası yaparken bilmeniz gereken teknik! Çorbanız hem daha sağlıklı hem daha lezzetli olacak. Lokanta usulü mercimek çorbasının tarifi..

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Lokanta usulü mercimek çorbasının sırrıymış - Teknik çok basit

Kırmızı mercimek çorbası, sofraların vazgeçilmez lezzetlerindendir. Farklı şekillerde hazırlanabilen bu çorba naneli ve pul biberli sosuyla servis edilirse tadına doyum olmuyor. Ayrıca içine eklenen soğan, havuç ve patatesle de besleyiciliği iki katına çıkmaktadır. Eğer siz de sofranızda kırmızı mercimek çorbasına yer vermek isterseniz, tarifi ve yapılış aşamalarını sizler için paylaştık.

Bu tarife göre yapacağınız mercimek çorbası hem lokantalardaki gibi lezzetli olacak hem de kıvamı asla şaşmayacaktır.

İşte kırmızı mercimek çorbasıyla ilgili bilmeniz gereken tarif.

Lokanta usulü mercimek çorbasının sırrıymış - Teknik çok basit - Resim : 1

*2 su bardağı kırmızı mercimek
*2 su bardağı su
*2 adet orta boy soğan
*1,5 çorba kaşığı sıvı yağ
*1 kahve fincanı un
*1 tatlı kaşığı kırmızıbiber
*Tuz
*Karabiber
*8 su bardağı sıcak su

Kırmızı mercimek çorbasının tarifi;

Tencereye 2 bardak su ve yıkanmış kırmızı mercimekleri koyun, orta ateşte mercimekler iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. (Gerekirse göz kararı biraz daha su ilave edebilirsiniz) Kullanacağınız su çeşme suyu olmamalıdır. Mutlaka içme suyu olmalıdır. Yumuşayan mercimekleri varsa blendırdan yoksa tahta bir kaşık yardımı ile süzgeçten güzelce geçirin. (Ancak hatırlatalım, Süzgeçten geçirdiğinizde blendırdaki gibi pürüssüz olmayacaktır) Bir başka tencerede yağ ve yemeklik doğranmış soğan koyun ve orta ısıdaki bir ateşte rengi dönene dek kavurun. Soğan pembeleşince unu ekleyin ve 2-3 dakika boyunca hızlıca çırpın ve bu karışımı da elekten yada blendırdan geçirerek mercimekleri ilave edin. Suyu ekleyerek karıştırın ve orta ateşte 10-15 dakika kadar pişirin. Bulyon eklediyseniz mutlaka tuzunu kontrol edin ve gerekiyorsa tuz atın.

İşte lokanta usulü mercimek çorbasının tarifi bu şekilde..

Çorbanızı limonla servis ederseniz şifasını katlamış olursunuz. 

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