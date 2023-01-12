Bakanlık açıkladı! Zehir saçan yiyeceklerin listesi

ABD Tarım bakanlığı tarafından açıklanan zehirli yiyecekler listesi şaşırtıyor. Bu yiyeceklerin bir çoğu Türk mutfağında da bulunuyor.

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Bakanlık açıkladı! Zehir saçan yiyeceklerin listesi

Türk mutfağında da sıkça kullandığımız bazı yiyeceklerle ilgili korkutan bir rapor yayınlandı. Bakanlık tarafından da yayınlanan bir listede zehirli yiyeceklerin listesi paylaşıldı.

Milliyet tarafından paylaşılan bir içerikte zehirli yiyeceklerin listesi paylaşıldı.

ABD Tarım Bakanlığının, 48 en popüler sebze ve meyveden aldığı 36,000'den fazla numune üzerinde yaptığı araştırma sonucunda, çileğin meyveler arasında en zehirli içeriğe sahip olduğu ve piyasadaki çileklerin % 70'inin kimyasal tarım ilacı içerdiği belirlendi. Tek bir çilekte 20 farklı tipte tarım ilacı bulundu.


Ispanağın ise araştırmaya tabii tutulan diğer besinlere göre ortalama iki katı daha fazla tarım ilacı içerdiği belirtildi.


Aynı araştırmaya göre çok fazla miktarda tarım ilacı içeren meyve ve sebzeler:


1. Çilek

2. Ispanak

3. Nektari

4. Elma

5. Şeftali

6. Armut

7. Vişne ve kiraz

8. Üzüm

9. Kereviz

10. Domates

11. Dolmalık biber

12. Patates

Araştırmaya göre en az miktarda tarım ilacı bulunan meyve ve sebzeler:


1. Süt mısırı

2. Avakado

3. Ananas

4. Lahana

5. Soğan

6. Donmuş bezelye

7. Kuşkonmaz

8. Mango

9. Patlıcan

10. Kavun

SİRKELİ SU ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ?

Yaygın bir inanışa göre sirkeli suda sebze ve meyveleri bekletmek zehri söküp atıyor. Oysa böyle bir şey söz konusu değil.

Sirkeli suda bekletilen sebzeler ve meyveleri gönül rahatlığıyla bir çok kişi tüketmektedirler. Fakat sirkeli su, pestisit kalıntılarını yok etmede değil, mikroorganizma yükünü azaltmada etkili olmaktadır. Yapılan bazı çalışmalarda sirkeli suda bekletilen sebze ve meyvelerde pestisitlerin büyük bir kısmının yok olmadığı ortaya çıkarılmıştır.

BOL SUDA YIKAYIN

Sebze ve meyveleri bol suda yıkamak gerekiyor. Özellikle marulu bolca yıkamak gerektiği belirtiliyor. 

Kaynak: Daily Mail PembeNar

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