Nasır sorunu olanlar toplanın: İşte ayakta çıkan nasıra kalıcı çözüm

Nasır, derinin basınç ve sıkışmaya maruz kalmasıyla birlikte oluşur. Derinin kalınlaşması ya da sertleşmesi anlamına gelir. Hayat standardını ciddi şekilde düşürdüğü için nasırdan hemen kurtulmak isteriz. Peki nasırdan evde kurtulmanın yolu nedir? İşte nasıra evde kalıcı çözüm!

Nasırdan dert yanan çok sayıda kişiye fayda sağlayabilecek bir karışımı sizlerle paylaşıyoruz. Prof. Dr. Oğuz Yaral'ın tarifiyle, nasır artık bir sorun olmaktan çıkacak.

NASIRA EVDE KALICI ÇÖZÜM

Nasır sorununuz varsa doğal bir macunla bunu halledebilirsiniz. El ve ayaktaki nasırlar için bir karışım kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı karbonat, 1 diş sarımsak, yarım kuru soğanın posalı suyu ve 1 yemek kaşığı limon suyu sorununuzu çözecektir.

Bir cam kaseye karbonatı koyup ezdiğiniz sarımsağı ilave edin. Ardından soğan ve suyunu koyun. Ardından limonu da ekleyip karıştırın. Bu karışım gece yatmadan öne uygulayın. Nasırı önce sıvı sabunlu ılık suyla 4 dakika ovarak yumuşatın. Ardından durulayıp kurulayın. Sonrasında hazırladığımız macun sürün. Uyumadan önce isterseniz üzerine çorap ya da eldiven giyebilirsiniz. Varsa eğer gazlı bezle de sarabilirsiniz. Sabah kalktığınızda da nasırı ılık suyla yıkayın ve geçene kadar her gece bu karışımı uygulayın.