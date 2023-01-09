Uyku öncesi 4 adet kayısı ve 1 bardak su o sorunu bitiriyor - Kimse bilmiyordu

Kabızlık herkesin başına gelebilir. Kabızlık son derece can sıkıcı bir sorundur. Kabızlık sorunundan kurtulmanın yolu da aslında çok basit.

Gece uyku öncesi yenilen 4 adet kayısı sizi bu dertten kurtaracak.

Nasıl yapılacak?

4 adet kuru kayısı..

1 bardak ılık su.

Kayısıları yiyin. Üzerine bir bardak ılık suyu için. Sabah uyandığınızda kabızlık sorununuzdan eser kalmayacak.

KAYISININ DİĞER FAYDALARI NELERDİR?

Kayısı sadece kabızlık sorununa çare olmuyor. Kayısının başka faydaları da bulunuyor.

Milliyet'in geçtiği bir haberde; Kayısının birbirinden ilginç faydaları paylaşıldı. Meğer kayısı vücudumuz için en faydalı besinlerdenmiş.

- Kas gelişimi açısından oldukça faydalıdır. Bilhassa çocukların tüketmesi önerilir.

- Kabızlık sorununa iyi gelir.

- Demir minerali açısından zengin olmasıyla bilinir. Bu yüzden kansızlık tedavisinde birebirdir.

- Kırmızı kan hücrelerinin sayısını arttırmaktadır.

- Potasyum kaynakları arasında yer alan en önemli besindir. Potasyum; kalp ve damarların sağlıklı çalışması adına elzem bir mineraldir.

- İçerisindeki bakır, ruh halinin sağlıklı olmasına yardımcı olur.

- Lif oranı oldukça yüksektir. Bundan ötürü sindirim sisteminin verimli bir şekilde çalışmasına destek olur.

- Cilt sorunlarına iyi gelir.

- Kan basıncının dengelenmesine destek olur.

Evet kayısının mucizevi faydaları bu şekilde. Günde 4 adet kayısı tüketmek yeterli oluyor.