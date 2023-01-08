Lahana böyle pişerse daha doyurucu oluyormuş - Hiç denememiştik

Beyaz lahananın 100 gramı sadece 25 kaloridir. Bu yüzden pek doyurucu değildir. K vitamini kanın pıhtılaşması ve sağlıklı kemikler için çok önemlidir. Lahana içerisinde bolca K vitamini bulunur.

Öte yandan Lahana iyi bir C vitamini deposudur. C vitamini ise enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olur, yaraların hızlıca iyileşmesini sağlar. Bunların dışında, folat, A vitamini, B6 ve B2 vitaminleri, kalsiyum, magnezyum, potasyum, manganez ve demir açısından da lahana zengin bir sebzedir.

Lahana pişirirken bilmeniz gereken bir tarifi şimdi sizlerle paylaşacağız; Bu tarif sayesinde lahana çok daha doyurucu olacaktır.

Gerekli malzemeler;

1 küçük boy beyaz lahana

250 gr kıyma

2 soğan

2 domates

45 gr margarin

3 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz

Karabiber



Süsleme için:

Birkaç maydanoz yaprağı

FIRINDA KIYMALI LAHANA YEMEĞİNİN YAPILIŞI;

*Lahanayı yaprak yaprak ayırın ve sert kısımlarını kesin. Büyük bir tencerede bol miktarda suyu kaynatıp tuz ekleyin.



*Lahana yapraklarını tuzlu suda haşlayın. Süzgece alıp bekletin.



*Soğanları soyup kıyın. Margarinin yarısını tavada eritip soğan ve kıymayı kavurun.



*Domatesleri soyup küp küp doğrayın ve kıymalı karışıma ilave edin. Tuz ve karabiber serpin.



*Cam fırın kalıbını yağlayıp lahana yapraklarının yarısını kat kat yayın. Üzerine hazırladığınız kıymalı karışımı yayıp kalan yaprakları kat kat döşeyin.



*Üzerine peyniri serpin. Kalan margarini küçük küçük doğrayıp üzerine serpiştirin.

*Haşlama suyundan 1 su bardağı kadarını kalıbın kenarından ilave edip önceden ısıtılmış fırında 7-8 dakika pişirin.

*Dilimleyip maydanoz yapraklarıyla süsleyin ve sıcak olarak servis yapın.

Afiyet olsun.