Lahana böyle pişerse daha doyurucu oluyormuş - Hiç denememiştik
Doyurucu bir lahana yemeğine ne dersiniz? Fırında yapılıyor ve fırından çıktıktan sonra nasıl bittiği anlaşılmıyor. İşte lahana yemeği pişirirken çok daha lezzetli olmasını sağlayan aşçılık sırları..
Beyaz lahananın 100 gramı sadece 25 kaloridir. Bu yüzden pek doyurucu değildir. K vitamini kanın pıhtılaşması ve sağlıklı kemikler için çok önemlidir. Lahana içerisinde bolca K vitamini bulunur.
Öte yandan Lahana iyi bir C vitamini deposudur. C vitamini ise enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olur, yaraların hızlıca iyileşmesini sağlar. Bunların dışında, folat, A vitamini, B6 ve B2 vitaminleri, kalsiyum, magnezyum, potasyum, manganez ve demir açısından da lahana zengin bir sebzedir.
Lahana pişirirken bilmeniz gereken bir tarifi şimdi sizlerle paylaşacağız; Bu tarif sayesinde lahana çok daha doyurucu olacaktır.
Gerekli malzemeler;
1 küçük boy beyaz lahana
250 gr kıyma
2 soğan
2 domates
45 gr margarin
3 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri
Tuz
Karabiber
Süsleme için:
Birkaç maydanoz yaprağı
FIRINDA KIYMALI LAHANA YEMEĞİNİN YAPILIŞI;
*Lahanayı yaprak yaprak ayırın ve sert kısımlarını kesin. Büyük bir tencerede bol miktarda suyu kaynatıp tuz ekleyin.
*Lahana yapraklarını tuzlu suda haşlayın. Süzgece alıp bekletin.
*Soğanları soyup kıyın. Margarinin yarısını tavada eritip soğan ve kıymayı kavurun.
*Domatesleri soyup küp küp doğrayın ve kıymalı karışıma ilave edin. Tuz ve karabiber serpin.
*Cam fırın kalıbını yağlayıp lahana yapraklarının yarısını kat kat yayın. Üzerine hazırladığınız kıymalı karışımı yayıp kalan yaprakları kat kat döşeyin.
*Üzerine peyniri serpin. Kalan margarini küçük küçük doğrayıp üzerine serpiştirin.
*Haşlama suyundan 1 su bardağı kadarını kalıbın kenarından ilave edip önceden ısıtılmış fırında 7-8 dakika pişirin.
*Dilimleyip maydanoz yapraklarıyla süsleyin ve sıcak olarak servis yapın.
Afiyet olsun.