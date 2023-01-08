Lahana böyle pişerse daha doyurucu oluyormuş - Hiç denememiştik

Doyurucu bir lahana yemeğine ne dersiniz? Fırında yapılıyor ve fırından çıktıktan sonra nasıl bittiği anlaşılmıyor. İşte lahana yemeği pişirirken çok daha lezzetli olmasını sağlayan aşçılık sırları..

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Lahana böyle pişerse daha doyurucu oluyormuş - Hiç denememiştik

Beyaz lahananın 100 gramı sadece 25 kaloridir. Bu yüzden pek doyurucu değildir. K vitamini kanın pıhtılaşması ve sağlıklı kemikler için çok önemlidir. Lahana içerisinde bolca K vitamini bulunur.

Öte yandan Lahana iyi bir C vitamini deposudur. C vitamini ise enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olur, yaraların hızlıca iyileşmesini sağlar. Bunların dışında, folat, A vitamini, B6 ve B2 vitaminleri, kalsiyum, magnezyum, potasyum, manganez ve demir açısından da lahana zengin bir sebzedir. 

Lahana pişirirken bilmeniz gereken bir tarifi şimdi sizlerle paylaşacağız;  Bu tarif sayesinde lahana çok daha doyurucu olacaktır.

Gerekli malzemeler;

1 küçük boy beyaz lahana
250 gr kıyma
2 soğan
2 domates
45 gr margarin
3 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri
Tuz
Karabiber

Lahana böyle pişerse daha doyurucu oluyormuş - Hiç denememiştik - Resim : 1
Süsleme için:

Birkaç maydanoz yaprağı

FIRINDA KIYMALI LAHANA YEMEĞİNİN YAPILIŞI;

*Lahanayı yaprak yaprak ayırın ve sert kısımlarını kesin. Büyük bir tencerede bol miktarda suyu kaynatıp tuz ekleyin.


*Lahana yapraklarını tuzlu suda haşlayın. Süzgece alıp bekletin.


*Soğanları soyup kıyın. Margarinin yarısını tavada eritip soğan ve kıymayı kavurun.


*Domatesleri soyup küp küp doğrayın ve kıymalı karışıma ilave edin. Tuz ve karabiber serpin.


*Cam fırın kalıbını yağlayıp lahana yapraklarının yarısını kat kat yayın. Üzerine hazırladığınız kıymalı karışımı yayıp kalan yaprakları kat kat döşeyin.


*Üzerine peyniri serpin. Kalan margarini küçük küçük doğrayıp üzerine serpiştirin.
*Haşlama suyundan 1 su bardağı kadarını kalıbın kenarından ilave edip önceden ısıtılmış fırında 7-8 dakika pişirin.

*Dilimleyip maydanoz yapraklarıyla süsleyin ve sıcak olarak servis yapın.
Afiyet olsun.

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