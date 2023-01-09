Kelle paça kadar etkiliymiş.. Bir kase içmek bile koruyor

Kış aylarında genelde kelle paça çorbası içilmesi gerekiyor. Bir çok uzman kelle paça çorbasını öneriyor. Ancak kelle paça çorbasından daha lezzetli ve daha sağlıklı bir çorba var. Ben et yemem diyen biriyseniz bu çorbayı içebilirsiniz. En az kelle paça çorbası kadar faydalı.

KEREVİZ ÇORBASININ FAYDALARI NELERDİR?

*Ödem atılmasına yardımcı olur ve idrar söktürücü özelliği bulunur.

*Kolesterolü düşürür.

*Lif açısından zengindir, kabızlığa karşı faydalıdır.

*Sindirime yardımcı olur, mide asidini dengeler.

*Yüksek tansiyonu düşürür, damar sağlığını korur.

*İdrar ve mesane problemleri durumunda iltihabı azaltır.

*Yoğurtlu kereviz çorbasının tarifi ve yapılışı;

3 orta boy kereviz

1 adet soğan

1 büyük havuç

1 orta boy patates

1 yemek kaşığı un

1 kase yoğurt

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı nane

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tereyağ

Yoğurtlu kereviz çorbası malzemeler

İlk olarak tencereye 4 yemek kaşığı zeytinyağı koyun. Küp küp doğradığınız kerevizi, havucu, soğanı ve patatesi tencerede hafif kavurun. Kavurduktan sonra sebzelerin üzerine iki parmak geçecek şekilde sıcak su koyun. yaklaşık 20 dakika sebzelerin yumuşaması için pişirin. Sebzeler yumuşayınca blender'dan geçirip üzerine tuz ve karabiber ekleyin.



Terbiyesi için;

Bir kapta yoğurt, un ve limonu yarım su bardağı su ile karıştırın. Daha sonra çorbadan bir iki kepçe su alıp terbiyenin içine aktarın. Terbiyeyi tekrar karıştırıp tencereye dökün. Ocağın altını 10 dakika daha açık bırakın. Son olarak tereyağında naneyi hafif yakıp çorbaya ekleyin. Yoğurtlu kereviz çorbanız hazır! Afiyet olsun.

Kaynak : Habertürk -Gerçek Gündem